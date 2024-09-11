Doğal bir böcek kovucu! Bu bitkiyi camın önüne yerleştirmeniz yeterli...

Uzmanlar bunların yanında kestane ve nane gibi hoş kokulu sıvı yağlarla da işe yarayabileceği düşünülüyor ancak bilim insanları bunun türe bağlı olarak değişebileceğini düşünüyor.

Öte yandan, internette bir milyondan fazla aramada sinek kovucu olarak gösterilen limon yağının hiç işe yaramadığı bildiriliyor ve uzmanlar bunu bir 'efsane' olarak nitelendiriyor.