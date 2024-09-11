Doğal bir böcek kovucu! Bu bitkiyi camın önüne yerleştirmeniz yeterli...

Uzmanlar, keskin kokuları sayesinde örümcekleri ve diğer böcekleri evinizden uzaklaştırabilecek üç bitkiyi açıkladı.
Evde bulunan örümcekler ve diğer böcekler can sıkıcı olabilir. Kurtulması zor gibi görünen bu canlıları evinizden uzak tutmak ise aslında oldukça kolay. Uzmanlar belirli ipuçlarını takip ederek kimyasal kullanmadan bu istenmeyen canlıları evinizden uzak tutmanızı sağlayabileceğinizi söyledi.
Daha belirgin ipuçları arasında geceleri pencereleri kapatmak veya özellikle örümcek ağı gibi görünen yerleri tozlamak yer alırken, bitkilerin de şaşırtıcı derecede büyük bir etkisi olabileceğini öne sürüyorlar.
"Aslında bunlar etrafta olması gereken iyi böceklerdir" diye açıkladılar.
"Ancak, eğer bunlar gerçekten size göre değilse, onların hoşlanmadığı kokuları kullanmak gibi basit değişiklikler uygulayabilirsiniz."
Bunun bir parçası olarak uzmanlar özellikle üç bitkiyi saksılarınıza dikmenizi öneriyor.
Bunlar arasında yeşil nane, lavanta ve sıradan nane bulunur ve bunları 'itici' yeşillik olarak tanımlarlar.
Başta örümcekler olmak üzere birçok böcek etraflarındaki dünyayı bacaklarını kullanarak tadar ve koklarlar, bu yüzden bu güçlü kokulu bitkilerin keskin kokusu oldukça baskın ve potansiyel olarak itici olabilir.
Uzmanlar bunların yanında kestane ve nane gibi hoş kokulu sıvı yağlarla da işe yarayabileceği düşünülüyor ancak bilim insanları bunun türe bağlı olarak değişebileceğini düşünüyor.
Öte yandan, internette bir milyondan fazla aramada sinek kovucu olarak gösterilen limon yağının hiç işe yaramadığı bildiriliyor ve uzmanlar bunu bir 'efsane' olarak nitelendiriyor.
Bunun dışında uzmanlar, "Böcekler ışığa çekilir. Eğer mümkünse ışıkları kısın veya ürkütücü canlıların içeri gizlice girmesini engellemek için bunun yerine bir lamba kullanın" diyor.