Domatesi dilimlemenin doğru yolu! Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz…

Sosyal medyada poppycooks olarak bilinen Poppy O'Toole, domatesi kolay bir şekilde dilimlemenin püf noktasını paylaştı.
DOMATES NASIL DİLİMLENİR?
Poppy'ye göre ilk olarak domatesi ortadan ikiye bölün.
Ardından sap kısmını çıkarın.
Sonrasında ise domatesin düz tarafını çevirin ve fazla baskı uygulamadan 'doğrusal kesme hareketi' uygulayın.
Bu aşamada baskı uygularsanız domatesi zedeleyip çekirdeklerin dışarı çıkmasına neden olabilirsiniz.
TEMİZ VE DOĞRU BİR DOĞRAMA İÇİN
Poppy, bu hareketi uygulamanın, küçük domateslerde bile etkili olabileceğini söyledi.
Paylaştığı videonun altına gelen yorumlar ise Poopy'i destekler nitelikte.
DOMATES DOĞRAMA YÖNTEMLERİ
YARIM AY ŞEKLİNDE DOĞRAMA
Domatesi iki eş parçaya bölün ve enlemesine kesme tahtasına koyun.
Uygun genişlikteki bir bıçak ile eşit aralıklarla domatesleri dilimleyin.
KÜP KÜP DOĞRAMA
Yarım domatesi kesme tahtasının üzerine enlemesine koyun ve eşit aralıklarla dilimleyin.
Ardından bıçağı 90 derece döndürün ve aynı genişlikte tekrar dilimleyin.
Bu şekilde domatesleriniz küp küp dilimlenmiş olacaktır.