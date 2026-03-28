Düşük kalori, yüksek şifa! Alzheimer riskinden koruyan, bağışıklığı çelik gibi yapan kış mucizesi: Karnabahar!

Bugün İdilika'nın mutfağında, seveni de sevmeyeni de bol olan, kışın vazgeçilmez sebzesi karnabahara yer verdim. Çorbasından salatasına, kıymalı yemeğine ve lalangasına kadar birçok yemek alternatifi sunan, her derde deva bu şirin sebze bize çok özel lezzetler vaat ediyor. Karnıbahar mı, karnabahar mı? Sözlükler ikincisinin doğru olduğunu söylüyor. Farsça karamb-ı bahar (bahar lahanası) kelimesinden türemiş. Bu kelimenin geldiği yer ise Yunanca krambe. Bazı sözlükler ise Arapça karamb bahri'den (deniz lahanası) türediğini belirtiyorlar. Ama hepsinin birleştiği ortak nokta, bu sebzenin adının 'karnabahar' olduğu konusunda.