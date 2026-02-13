Düşük kalorili diyetlerin gizli tehlikesi! Hızlı kilo kaybı safra taşını bakın nasıl tetikliyor...

KAPALI CERRAHİ

Prof. Dr. Asıl, nasıl tanı koyduklarını ise şöyle anlattı: "Ayrıntılı bir öykü ve fizik muayeneyle safra taşından şüphelenilen hastalara abdominal ultrasonografi yapıyoruz. Şüphede kalınan vakalarda gerektiğinde MRCP, endoskopik ultrasonografi gibi daha ileri yöntemlerden de yararlanılabilir. Belirti veren safra taşlarında tedavi ise cerrahidir. Safra kesesinin ameliyatla alınması gereklidir. Günümüzde safra kesesi cerrahisi laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılmaktadır. Operasyon genellikle çok uzun sürmez ve hastalar birkaç gün içinde günlük yaşamlarına dönebilirler. Safra kanallarına düşerek, tıkanıklık ve sarılığa neden olan taşlar gastroenteroloji uzmanları tarafından endoskopik yöntemler (Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi, ERCP) kullanılarak ameliyatsız olarak tedavi edilirler."