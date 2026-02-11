Haberler Laykla Haberleri Pratik Bilgiler Haberleri Erzurum lezzetlerini sofralarınızda ağırlayın! Cağ kebabından kadayıf dolmasına enfes tarifler...

Erzurum’un soğuk iklimini ısıtan, damaklarda iz bırakan eşsiz lezzet yolculuğuna çıkmaya hazır olun. Şehrin tescilli gururu cağ kebabından sofraların vazgeçilmezi lor dolmasına ve çıtır dokusuyla efsaneleşen kadayıf dolmasına kadar uzanan bu tarif rehberiyle mutfağınızda lezzetiyle mest eden bir sofra kuracaksınız. İşte Erzurum mutfağının en seçkin üçlüsünü evinizde hazırlamanın püf noktaları!

Anadolu'nun her bölgesinin kendine ait yöresel bir mutfağı vardır. Erzurum da zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Lor dolması, kadayıf dolması, özel yapılmış su böreği, ayran aşı ve cağ kebabı; Erzurum mutfağının baş yemekleridir. Erzurum'a yolu düşenlere bu yemekleri, özellikle meşhur Tortum cağ kebabını tatmalarını tavsiye ederim. Cağ kebabı; Erzurum yöresine ait olsa da tüm Türkiye'de çok sevilen bir lezzet olarak meşhur olmuştur. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun...

KADAYIF DOLMASI MALZEMELER

300 gr. taze tel kadayıf

1 su bardağı kırılmış ceviz

BULAMAK İÇİN:

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım paket vanilya

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

YAPILIŞI: İlk olarak şerbeti hazırlayın. Bunun için şeker ve suyu yaklaşık 20 dakika kaynatın. Ocaktan almaya yakın içerisine üç-dört damla limon suyu damlatın. Şerbetin oldukça soğuk olması gerekiyor, o nedenle benim önerim şerbeti çok önceden yaparak dolaba kaldırın. Kadayıfı elinizle biraz havalandırın, avuç içi kadar parça alarak tezgah üzerinde açın. Bir kenarına kırılmış ceviz içinden koyarak kenarlarını da toparlayarak sıkıca sarın. Kalan kadayıfları da bu şekilde hazırlayın. Bir kap içerisinde yumurta, süt ve vanilyayı iyice çırpın. Hazırladığımız kadayıfları yumurtalı karışıma bulayarak elinizle düzeltin. Derin bir tencereye bolca sıvı yağ koyun ve iyice kızdırın. Kızmış olan yağ içerisine kadayıf dolmalarını atarak her tarafını güzelce kızartın. Tencereden alır almaz şerbetin içerisine bırakın. Üç-dört dakika bekletip servis edin.