  • Facebook
  • X
  • X
  • Instagram
  • TikTok
Haberler Laykla Haberleri Pratik Bilgiler Haberleri Evde lor peyniri nasıl yapılır? Asla kesilmeyen ve tam ölçülü en kolay tarif!

Evde lor peyniri nasıl yapılır? Asla kesilmeyen ve tam ölçülü en kolay tarif!

Evde lor peyniri yapmak aslında sadece birkaç dakikanızı alacak kadar zahmetsiz ve garantili bir işlem. Püf noktalarına dikkat ettiğinizde, marketten aldıklarınızdan çok daha yumuşak ve tamamen katkısız bir lezzet elde etmeniz mümkün. İşte tam kıvamında ve hüsrana uğratmayan en pratik ev yapımı lor peyniri tarifi...

İDİL AÇIKALIN
İDİL AÇIKALIN
Giriş Tarihi: 13.02.2026 08:34 Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 09:34
ABONE OL
Evde lor peyniri nasıl yapılır? Asla kesilmeyen ve tam ölçülü en kolay tarif!

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, 'Evde taze peynir nasıl yapılır?' konusunu mercek altına alıyorum. Evde taze peynir yapmak çok kolay. Mayaladığınız yoğurdunuz tutmadı mı? Çok sıvı kıvamda bir yoğurt mu oldu? Canınız lor peyniri veya çökelek mi yapmak istedi? O zaman doğru yerdesiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

EV YAPIMI

MALZEMELER
2 kg. süt
1 çay bardağı yoğurt
YAPILIŞI: Sütü ısıtıyoruz ve ısıtırken kesildiğini gördüğümüz anda kaynaması için bekleyip içine yoğurdu ekleyip karıştırıyoruz. 5-6 dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. İyice ayrışması için bir saat bekliyoruz. Daha sonra süzgece alıp bir gece suyunun süzülmesi için bekletiyoruz.


ÇÖKELEK

MALZEMELER
Yoğurt
Tuz
Birkaç damla limon suyu ya da limon tuzu
YAPILIŞI: Ocağa aldığınız yoğurt kaynadığında içerisine tuzunu ve limon suyunu ekleyip 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocağı kapatıyoruz. Soğuyana kadar çökeleğe dokunmuyoruz.

EKŞİMİŞ SÜTTEN LOR PEYNİRİ

MALZEMELER
2 kg. süt
1 tatlı kaşığı tuz
3 yemek kaşığı sirke
3 yemek kaşığı limon suyu
Temiz bir tülbent
YAPILIŞI: Sütü ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Kaynama esnasında sütünüz kesilecektir. Ocağı kapatın ve tuzunu atın. Yarım saat kadar ılınmasını bekleyin. Daha sonra sirke ve limon suyunu koyup üzerine temiz bir tülbent örtün. 2-3 saat kadar bu şekilde bekletin. Peynirinizi önce süzgeçten geçirin, daha sonra tülbente koyup ağzını bağlayın ve bir yere asarak suyunun süzmesini bekleyin.