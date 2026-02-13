Evde lor peyniri nasıl yapılır? Asla kesilmeyen ve tam ölçülü en kolay tarif!

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, 'Evde taze peynir nasıl yapılır?' konusunu mercek altına alıyorum. Evde taze peynir yapmak çok kolay. Mayaladığınız yoğurdunuz tutmadı mı? Çok sıvı kıvamda bir yoğurt mu oldu? Canınız lor peyniri veya çökelek mi yapmak istedi? O zaman doğru yerdesiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.