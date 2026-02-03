Evde yapıldığına kimse inanmıyor! Bu çıtır tarifleri deneyen vazgeçemiyor

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün fast food restoranlarında çocuklarımızın bayılarak yediği çıtır lezzetleri evde yapıyoruz...
ÇITIR PEYNİR
MALZEMELER
Kaşar peyniri
1 adet yumurta
Galeta unu
KIZARTMAK İÇİN:
Sıvı yağ
YAPILIŞI: Kaşar peynirini parmak kalınlığında kesiyoruz. Kestiğimiz kaşarları ilk önce yumurtaya, ardından galeta ununa buluyoruz. Bu işlemi iki kez tekrar ediyoruz. Kaşar peynirinin her yerinin galeta unuyla kaplanmış olmasına dikkat ediyoruz. Aksi takdirde peynir direkt yağla temas edince, patlama yapabiliyor. Önceden kızdırdığımız yağda, galeta unu kızarana kadar kızartıyoruz.
ÇITIR TAVUK
MALZEMELER
SOSU İÇİN:
1 su bardağı süt
1 su bardağından az eksik un
1 adet yumurta
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı köri
1 çay kasığı toz kırmızı biber
Yarım kilo tavuk göğsü
ÜZERİ İÇİN:
Sade mısır gevreği
YAPILIŞI: İlk olarak tavuklarımızın sosunu hazırlayalım. Sosumuz için; 1 su bardağı sütü, unu, yumurtayı, sarımsağı ve baharatlar ile tuzu katarak karıştıralım. Tavukları ince ince doğrayıp, hazırladığımız sos ile karıştıralım. Soslu tavuklarımızı dolapta 1-2 saat bekletelim. Bizde o sırada mısır gevreğimizi rondodan çekelim. Sonra çıkarıp rondodan geçirdiğimiz mısır gevreğine bulayalım. Kızgın yağda kızartalım.
ÇITIR PATATES ÇUBUKLARI
MALZEMELER
2 adet patates (Küçükse 3-4 adet kullanabilirsiniz)
3 yemek kaşığı nişasta (Mısır buğday fark etmez)
Karabiber
Tuz
KIZARTMAK İÇİN:
Sıvı yağ
YAPILIŞI: Patatesler tuz eklenip haşlanır. Tamamen süzülen patatesler güzelce ezilir. 3 yemek kaşığı nişasta ve karabiber eklenip yoğrulur. İki yağlı kağıt arasında orta kalınlıkta açılır. Uzun şeritler kesilir. Kızgın yağda kızartılır.