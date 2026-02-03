Evde yapıldığına kimse inanmıyor! Bu çıtır tarifleri deneyen vazgeçemiyor

MALZEMELER Kaşar peyniri 1 adet yumurta Galeta unu KIZARTMAK İÇİN: Sıvı yağ YAPILIŞI: Kaşar peynirini parmak kalınlığında kesiyoruz. Kestiğimiz kaşarları ilk önce yumurtaya, ardından galeta ununa buluyoruz. Bu işlemi iki kez tekrar ediyoruz. Kaşar peynirinin her yerinin galeta unuyla kaplanmış olmasına dikkat ediyoruz. Aksi takdirde peynir direkt yağla temas edince, patlama yapabiliyor. Önceden kızdırdığımız yağda, galeta unu kızarana kadar kızartıyoruz.



ÇITIR TAVUK



MALZEMELER

SOSU İÇİN:

1 su bardağı süt

1 su bardağından az eksik un

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı köri

1 çay kasığı toz kırmızı biber

Yarım kilo tavuk göğsü

ÜZERİ İÇİN:

Sade mısır gevreği

YAPILIŞI: İlk olarak tavuklarımızın sosunu hazırlayalım. Sosumuz için; 1 su bardağı sütü, unu, yumurtayı, sarımsağı ve baharatlar ile tuzu katarak karıştıralım. Tavukları ince ince doğrayıp, hazırladığımız sos ile karıştıralım. Soslu tavuklarımızı dolapta 1-2 saat bekletelim. Bizde o sırada mısır gevreğimizi rondodan çekelim. Sonra çıkarıp rondodan geçirdiğimiz mısır gevreğine bulayalım. Kızgın yağda kızartalım.