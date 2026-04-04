Gece gelen tatlı krizlerine son! Şeker tüketimi için gün içindeki "altın saat" belli oldu: İşte vücudun şekeri işleme sırrı!

Diyetisyen ve yazar Maya Feller, katıldığı bir yayında şeker tüketimi için gün içindeki en doğru zamanlamanın ne olduğu sorusuna yanıt verdi.
Feller'a göre tatlı tüketimi tamamen yasaklanması gereken bir alışkanlık değil. Ancak miktar ve zamanlama önemli.
Uzman isim, tatlıların gün içinde, özellikle öğle arasında dengeli bir öğünün hemen ardından tüketilmesinin daha uygun olduğunu belirtiyor.
Peki gece tüketimi neden önerilmiyor?
Feller, şekerin metabolize edilmesi için vücudun aktif olması gerektiğini vurguluyor.
Gün içinde hareket halinde olan vücut, kandaki şekeri daha etkili şekilde işleyebiliyor.