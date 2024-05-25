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Giysilerdeki çamaşır suyu lekelerini anında çıkarıyor! Tek ihtiyacınız bu malzeme...

Giysilerdeki çamaşır suyu lekeleri tam bir kabustur ve bu durum sonucunda yapacak hiçbir şey olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Evimizi temizlerken tesadüfen günün sonunda giysilerimizde çamaşır suyu lekeleri oluştuğu ve belki de bu giysinin en sevdiğimiz şeylerden biri olduğu çoğu kez başımıza gelmiştir. Ancak bu yazıda önerdiğimiz yöntem sayesinde çamaşır suyu olan giysilerinizi eski haline döndürebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 25.05.2024 15:01
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Giysilerdeki çamaşır suyu lekelerini anında çıkarıyor! Tek ihtiyacınız bu malzeme...

Çamaşır suyu lekelerini çıkarmak için mutfağınızda bulunan ürünleri kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte o yöntem…

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNİ ÇIKARAN MALZEME

Çamaşır suyu lekelerini çıkarmak için mükemmel bir ürün, ev temizliğinde en iyi müttefiklerden biri olan beyaz sirkedir.

Sirke, giysilerdeki lekeleri çıkarmanın yanı sıra, giysileri yumuşatır ve rengine de bakım yapar.

1 bardak beyaz sirkeyi 1 bardak suyla karıştırıp ardından temiz bir bezi bu karışıma batırmanız önerilir.

Çamaşır suyu lekesini bu bezle sirkeyle ıslatın, lekeyi ovalamayın, aksi takdirde genişleyebilir ve işi zorlaştırabilirsiniz. Daha sonra giysiyi soğuk suyla yıkayın.

Beklenen sonuçları elde edene kadar gerekli olduğunu düşündüğünüz kadar tekrarlayabilirsiniz.

Çamaşırlar yıkandıktan bir gün sonra mümkün olduğunca uzun süre güneşe maruz bırakılması tavsiye edilir.

LEKE ÇIKARICIDAN YARDIM ALIN

Bu leke çıkarıcıları marketlerde kolayca bulunabilir ve aşağıdakileri yapmalısınız:

  • Paketin üzerindeki talimatlara uyarak sökücüyü suyla karıştırın.
  • Genel olarak, giysinin yaklaşık 90 dakika veya talimatlarda önerilen süre boyunca karışımda beklemesine izin verin. Son olarak yıkayıp durulayın.
  • Leke çıkana kadar işlemi tekrarlamanız gerekebilir.
  • Çoğu durumda, çamaşır suyu lekesi olan bir giysi renkliyse, boya kullanılması tavsiye edilir.
  • Böylece sadece lekeyi boyamakla kalmaz, aynı zamanda giysinin sürekli kullanımdan dolayı kaybetmiş olabileceği canlılığı da yeniden geri getirebilirsiniz.

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