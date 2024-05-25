Giysilerdeki çamaşır suyu lekelerini anında çıkarıyor! Tek ihtiyacınız bu malzeme...

Çamaşır suyu lekelerini çıkarmak için mutfağınızda bulunan ürünleri kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte o yöntem…
ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNİ ÇIKARAN MALZEME
Çamaşır suyu lekelerini çıkarmak için mükemmel bir ürün, ev temizliğinde en iyi müttefiklerden biri olan beyaz sirkedir.
Sirke, giysilerdeki lekeleri çıkarmanın yanı sıra, giysileri yumuşatır ve rengine de bakım yapar.
1 bardak beyaz sirkeyi 1 bardak suyla karıştırıp ardından temiz bir bezi bu karışıma batırmanız önerilir.
Çamaşır suyu lekesini bu bezle sirkeyle ıslatın, lekeyi ovalamayın, aksi takdirde genişleyebilir ve işi zorlaştırabilirsiniz. Daha sonra giysiyi soğuk suyla yıkayın.
Beklenen sonuçları elde edene kadar gerekli olduğunu düşündüğünüz kadar tekrarlayabilirsiniz.
Çamaşırlar yıkandıktan bir gün sonra mümkün olduğunca uzun süre güneşe maruz bırakılması tavsiye edilir.
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Bu leke çıkarıcıları marketlerde kolayca bulunabilir ve aşağıdakileri yapmalısınız: