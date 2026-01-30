Gizli tehlikeye karşı uzmanlardan uyarı: "Çocuklarınızı korumak için geç kalmayın"

Cerrahpaşa Pediatri Günleri kapsamında 'Küresel Sağlıkta Değişen Enfeksiyon Dinamikleri' de masaya yatırılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'da kızamık vakalarının arttığını bildirdi. Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, İspanya, İngiltere ve Özbekistan endemik kızamık bulaşının görüldüğü ülkeler arasına girdi. Bunun en büyük nedeni ise aşı karşıtlığı nedeniyle aşıların yapılmıyor olması.

BİLDİRİLEN BİR VAKA YOK DSÖ'ye göre kızamık şu anda Türkiye'de kontrol altında. Ama uzmanlar, son yıllarda küresel aşılama oranlarındaki düşüşe paralel olarak, aşı ile önlenebilir hastalıklarda yeniden artış gözlendiğine dikkat çekerek, uyarıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Aygün, aşılama oranlarının dünyada düştüğüne dikkat çekerek, bu kapsamdaki küresel tehlikeyi gözler önüne serdi. Doç. Dr. Aygün "Şu anda Cerrahpaşa'da ya da ülkemizde bir vaka bildirimi olmadı. Ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Geçen sene bize gelen vakaların çoğu, aşıları yaptırılmamış çocuklardı" dedi.





KÜRESEL TEHDİT

Doç. Dr. Aygün, şunları söyledi: "Enfeksiyon hastalıkları, insanlık tarihi boyunca savaşlar, göçler, kentleşme ve çevresel değişimlerle şekillenmiş; tifüs, kolera, veba ve çiçek gibi salgınlar milyonlarca insanın yaşamını etkilemiştir. Günümüzde ise küreselleşme, iklim değişikliği ve zorunlu göçler, enfeksiyonların yerel bir sorun olmaktan çıkıp küresel bir tehdit haline gelmesine neden olmaktadır."

AŞILAMA ÖNEMLİ

Bir patojenin saatler içinde kıtalar arası yayılabildiği bu çağda, çocuk sağlığının küresel sağlık politikalarının merkezinde yer aldığını söyleyen Doç. Dr. Aygün, "Aşılama, toplumları enfeksiyon hastalıklarından korumanın en etkili ve etkin yoludur. Toplumsal bağışıklık, nüfusun yeterli bir kısmının bağışık olmasıyla salgınların önlenmesini sağlar. Ancak bireysel bağışıklığın zamanla azalması, yeni doğanların eklenmesi, göçler ve yeni varyantların ortaya çıkması, bu dengeyi kırılgan hale getirmektedir" dedi.