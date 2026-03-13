Haberler Laykla Haberleri Pratik Bilgiler Haberleri Glokom tedavisinde 'FLIGHT' devrimi! Türkiye’de kesisiz ve ağrısız yeni dönem başlıyor...

Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom, dünya genelinde 80 milyon insanı pençesi altına aldı. Tedavide ise yeni umut ‘FLIGHT’ tedavisi. Bu teknolojiyle 10 saniyede glokom tedavisinde kesisiz, ağrısız ve yüksek hassasiyetli yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

Dünyada körlük nedenleri arasında ikinci sırada yer alan glokom hastalığına farkındalığı artırmak amacıyla 8-14 Mart tarihleri 'Dünya Glokom Haftası' olarak kabul ediliyor. 12 Mart ise 'Dünya Glokom Günü'ydü. Türkiye'de yaklaşık 500 bin glokomlu hasta var. Ancak belirti vermemesinden kaynaklı bu sayının yaklaşık 4 katı hasta olduğu tahmin ediliyor. Yani bu hastalar, glokom hastası olduğunu bilmiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan ile bir araya gelerek, glokom hastalığının tehlikesini ve modern tedavi yöntemlerini konuştum. Prof. Dr. Aykan glokom tedavisi için Türkiye'de yakında uygulanmaya başlanacak olan FLIGHT teknolojisinin müjdesini verdi.

DİYABET HASTALARI RİSKLİ GRUPTA

Glokom hastalığının belirti vermemesi nedeniyle geç tanı konulduğunu, bunun da geri dönüşü zorladığını belirtilen Prof. Dr. Aykan, hastalığın belirtileri konusunda toplumun dikkat etmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı: "Sabahları belirginleşen baş ağrıları, ışıkların etrafında halkalar görme ve ani bulanık görme gibi belirtiler yaşanabilir. 40 yaş üstü bireyler, ailesinde glokom öyküsü olanlar ve diyabet hastaları glokom açısından riskli gruptadır. Bu gruptakilerin çok daha dikkatli olması, rutin muayenelerini ihmal etmemesi gerekiyor."