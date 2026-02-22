Horlama deyip geçmeyin! Hayati bir alarm zili olabilir

Uyku apnesinin kesin tanısının bir gece uyku laboratuvarında yapılan testlerle konulabildiğini ifade eden Prof. Kunter, "Hafif ve orta dereceli vakalarda ilaç tedavisi uygulanabilir, bazı hastalarda cerrahi girişimler gerekebilir. Bazı hastalar yatarken özel maskeler kullanarak sağlıklı uyuyabilir. Uyku apnesi kişiye özgü ilerleyebildiği için tedavi planı hastaya göre şekillendiriliyor. Çocuklarda uyku apnesi yetişkinlerden farklı seyrediyor. Gelişim çağındaki çocuklarda cerrahi müdahaleler ancak testler sonra planlanabilir" şeklinde konuştu.

KİLO VE YAŞ, HASTALIĞI ETKİLİYOR

Uyku apnesinin ilerlemesinde iki ana faktörün etkili olduğunu vurgulayan Prof. Kunter, "Bunlar kilo almak ve yaş almak. Kiloyu kontrol altına alabiliriz, ancak yaşlanmayı durduramayız. İlginç olan bir durum da var; uyku apnesi olan kişiler bazen hızla kilo alabiliyor. Bu da hastalığın ilerlemesine katkı sağlıyor. Çaresiz hastalıklar değil, burada çözüm var. Ancak erken tanı kritik. Uykuda nefes durması, sürekli yorgun uyanma gibi belirtiler ihmal edilmemeli, mutlaka uyku testleri yapılmalıdır. Tedavi ile hem kalp hem de beyin sağlığı korunabilir" uyarısında bulundu.