İftar için farklı bir rota! Iğdır mutfağı ile damaklarda iz bırakın!

Yüzyıllardır farklı kültürlerin harmanlanmasıyla şekillenen Iğdır mutfağı, hem özgün tarifleri hem de şaşırtıcı aromalarıyla iftar sofralarınıza bambaşka bir soluk getiriyor. katı aşından helisye kadar her biri tarih kokan bu özel reçeteler, geleneksel tadı modern sofralarla buluşturuyor. İşte Doğu'nun saklı kalmış gastronomi hazinesinden süzülüp gelen ve iftarınızı unutulmaz kılacak o çok özel tarifler...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Iğdır'dayız. Iğdır bir çok yönüyle farklı medeniyetlerin uğrak yeri olması sebebiyle bir yemek kültürü deltasıdır. Iğdır Mutfağı geçmişten günümüze bu bölgede yaşayan tarihi uygarlıkların kültür perspektifi içinde kendine özgü bir mutfak kültürü ve kendine has bir lezzet oluşturabilmiştir.





KATI AŞI



MALZEMELER

■ Yarım su bardağı pirinç (iyice haşlanmış) ■ 1 çay bardağı lepe (kırılmış nohut) ■ 200 gr. ıspanak ■ 1 demet maydanoz ■ 1 demet dereotu ■ 4-5 sap kereviz yapraklarıyla veya biraz pazı ■ 300–400 gr. yoğurt ■ Su ■ Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle pirinç haşlanır. Diğer yandan da ıspanak kereviz, maydanoz, dereotu vs. yıkanır ve ince ince doğranıp haşlanır. Yoğurt iyice çırpılıp diğer tüm malzeme ilave edilip karıştırılır. Su ile kıvamı bulunup servis edilir.