İftar sofralarına Eskişehir rüzgarı! Geleneksel tatlarla hazırlanan enfes menü...

İdilika'nın Mutfağı'nda iftarda Eskişehir'deyiz. Eskişehir mutfağı, geleneksel beslenme alışkanlıklarının geçmişten günümüze çok fazla değişiklik göstermediği bir mutfak… Yöre mutfağında Kafkas, Kırım ve Balkan göçmenlerinin etkileri görülüyor. Buğday, bulgur ve hamur işlerinin yanı sıra etli yemekler de oldukça yaygın. Bakalım iftar sofrasında bizi neler bekliyor? Bugünlük benden bu kadar. Hayırlı iftarlar.

YUFKALI BÜRYAN

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

■ 1 adet yumurta ■ 2 çorba kaşığı süzme yoğurt ■ 1 çorba kaşığı zeytinyağı ■ 1 çay kaşığı tuz ■ Aldığı kadar un



İÇİ İÇİN:

■ 1 piliç ■ 2 su bardağı osmancık pirinç ■ Bir avuç soyulmuş çiğ badem ■ çekirdeksiz kuru üzüm ■ Tarçın ■ Yenibahar ■ Karabiber ■ 1 tatlı kaşığı toz şeker ■ 1 orta boy soğan ■ 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı



YAPILIŞI: Hamur için verilen malzemeleri karıştırıp, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamuru 8 eşit parçaya ayırıp yumak yaptıktan sonra üstünü ıslak bezle örtüp 30 dakika bekletiyoruz. Bu arada pilici haşlayıp kemiklerinden ayırarak iri iri parçalıyoruz. Diğer tarafta zeytinyağında önce bademleri kızartıp bir tabağa aldıktan sonra aynı yağda soğanı kavuruyoruz. Haşlanmış pirinç ilave ederek 1-2 dakika karıştırıyoruz. Ardından 3 bardak tavuk suyu ekleyip pilav gibi pişiriyoruz. Suyunu çekince üzerine diğer iç malzemeleri koyuyoruz. Yoğurduğumuz hamuru baklava usulü, nişasta ve un ile tek tek açıyoruz. Dört yufkayı aralarını yağlayarak tepsiye döşüyoruz. Ortasına hazırladığımız içi koyuyoruz. Diğer dört yufkayı da aralarını yağlayarak tepsiye koyuyoruz. Alttan taşan yufkaların kenarlarını kıvırarak kapatıyoruz. Üzerini yağlayıp sıcak fırında üstü pembeleşinceye kadar pişiriyoruz.