İftar sofralarına Eskişehir rüzgarı! Geleneksel tatlarla hazırlanan enfes menü...

İdilika'nın Mutfağı'nda iftarda Eskişehir'deyiz. Eskişehir mutfağı, geleneksel beslenme alışkanlıklarının geçmişten günümüze çok fazla değişiklik göstermediği bir mutfak… Yöre mutfağında Kafkas, Kırım ve Balkan göçmenlerinin etkileri görülüyor. Buğday, bulgur ve hamur işlerinin yanı sıra etli yemekler de oldukça yaygın. Bakalım iftar sofrasında bizi neler bekliyor? Bugünlük benden bu kadar. Hayırlı iftarlar.
YUFKALI BÜRYAN
MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
■ 1 adet yumurta ■ 2 çorba kaşığı süzme yoğurt ■ 1 çorba kaşığı zeytinyağı ■ 1 çay kaşığı tuz ■ Aldığı kadar un
İÇİ İÇİN:
■ 1 piliç ■ 2 su bardağı osmancık pirinç ■ Bir avuç soyulmuş çiğ badem ■ çekirdeksiz kuru üzüm ■ Tarçın ■ Yenibahar ■ Karabiber ■ 1 tatlı kaşığı toz şeker ■ 1 orta boy soğan ■ 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı
YAPILIŞI: Hamur için verilen malzemeleri karıştırıp, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamuru 8 eşit parçaya ayırıp yumak yaptıktan sonra üstünü ıslak bezle örtüp 30 dakika bekletiyoruz. Bu arada pilici haşlayıp kemiklerinden ayırarak iri iri parçalıyoruz. Diğer tarafta zeytinyağında önce bademleri kızartıp bir tabağa aldıktan sonra aynı yağda soğanı kavuruyoruz. Haşlanmış pirinç ilave ederek 1-2 dakika karıştırıyoruz. Ardından 3 bardak tavuk suyu ekleyip pilav gibi pişiriyoruz. Suyunu çekince üzerine diğer iç malzemeleri koyuyoruz. Yoğurduğumuz hamuru baklava usulü, nişasta ve un ile tek tek açıyoruz. Dört yufkayı aralarını yağlayarak tepsiye döşüyoruz. Ortasına hazırladığımız içi koyuyoruz. Diğer dört yufkayı da aralarını yağlayarak tepsiye koyuyoruz. Alttan taşan yufkaların kenarlarını kıvırarak kapatıyoruz. Üzerini yağlayıp sıcak fırında üstü pembeleşinceye kadar pişiriyoruz.
GÖCELİ TARHANA
MALZEMELER
■ 6 kg. süzme yoğurt ■ 3 kg doğal kaymaksız yoğurt ■ 10 su bardağı yarma ■ 1/2 kg. süt ■ 4 adet gezen tavuk yumurta ■ 1 su bardağı un ■ Tuz
YAPILIŞI: Büyük bir kaba süzme yoğurdu alın ve ısınıp dağılmaya başlayıncaya kadar bekleyin. Üzerine yarmayı ekleyin. Başka bir yerde hazırlamış olduğunuz yoğurt, un, yumurta ve sütü çırparak süzme yoğurda ekleyin ve koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ateşten almadan önce tuzunu koyun. Temiz örtüler serdiğiniz tepsilere kaşık yardımı ile birer birer dökün ve güneşte iyice kurumasını bekleyin.
KIYGAŞA
MALZEMELER
■ 1 kilo un ■ Alabildiğine tuz ■ Ilık su ya da süt ■ 1 paket toz ya da yaş maya ■ ayçiçek yağı ■ Çörek otu
YAPILIŞI: Malzemelerin hepsi karıştırılıp yumuşak bir hamur elde edilir. Yumuşak olan hamur daha iyi kabarır. Hamur 1-1.5 saat bekletilir. Kabaran hamur yumurta büyüklüğünde bölünür. Zeytinyağı ile ile açılır. Kızgın yağda kızartılır.
CEVİZLİ TATLI
MALZEMELER
■ 6 su bardağı un ■ 1 su bardağı Ayçiçek yağı ■ 1 su bardağı eritilmiş margarin ■ 3 çorba kaşığı doğal yoğurt ■ 1 çay kaşığı kabartma tozu ■ 1 paket vanilya ■ 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
ŞERBET İÇİN:
■ 3 su bardağı Tarım Kredi toz şeker ■ 3 su bardağı su ■ 1 çorba kaşığı limon suyu
YAPILIŞI: Şerbetini hazırlamak için su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Koyulaşmaya başlayınca limon suyu ekleyip bir taşım kaynatın ve soğumaya bırakın. Unu hamur yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp sıvı yağ, margarin, yoğurt, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle bastırarak avuç içinde açın. Ortalarına ceviz içi yerleştirin. İki ucunu üstte birleştirip yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında pişirin. Tepsiyi fırından alıp soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbetini çekince servis yapın.