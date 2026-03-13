İftar sofralarına Samsun dokunuşu! Kaz tiridinden çarşamba kıvratmasına...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Samsun'dayız. Samsun'da, doğal olarak Karadeniz mutfağının etkisi altında kalmış 100'ün üzerinde yemekten söz etmek mümkün. Samsun'a ait yöresel halk mutfağı ürünlerini genel olarak sebzeler ve yenilebilir yabani otlardan pişirilenler, beyaz un ve mısır unundan hazırlananlar ve hamur işleri, deniz ürünlerinden yapılanlar diye sınıflandırabiliriz. Etli, pirinçli ve hamurlu yiyecekler ile kümes hayvanlarının etleri geleneksel yiyecekler arasında. Tirit, keşkek, lepsi (Gürcü asıllı, tavuk eti ve dövülmüş ceviz), kaz çevirmesi; yörenin meşhur yemeklerinin başında geliyor. Bafra'nın kaymaklı lokumu, cevizli, üzümlü nokul ile Çarşamba kıvratması, kocakarı gerdanı tatlısı, fırında kestane kabağı da tatmadan dönülmemesi gerekenler arasında yer alıyor. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...