İftar sofranızda Ege rüzgarları estirecek menü! İzmir'in en özel "Anne usulü" tarifleri...



EKMEK DOLMASI

MALZEMELER

■ 1 bütün özel dolmalık ekmek ■ 400 gr. Dana Kıyma ■ 2 adet kuru soğan ■ 2 yemek kaşığı sıvı yağ ■ 1 çay fincanı iri çekilmiş ceviz ■ 2 yemek kaşığı tereyağ ■ 1 yemek kaşığı biber ve domates karışık salça ■ Tuz ■ karabiber ■ nane ■ pul biber ■ kimyon ■ 4 su bardağı sıcak su veya et suyu ■ 1/2 demet maydanoz



YAPILIŞI: Ekmeğin altından küçük bir kapak kesilip ekmeğin içi delinmeden kabuğuna kadar boşaltılır. Ekmeğin çıkartılan içleri bir kenarda bekletilir. Kıyma tencereye konulup suyunu çekene kadar kavrulur, 2 kaşık sıvı yağ ve küçük küçük doğranmış soğanlar ilave edilip iyice kavrulur. Salçalar eklenip biraz daha kavrulur. Baharatlar, ceviz ve maydanoz eklenir, ekmek içleri de katılıp iyice harmanlanır. İçi oyulmuş ekmeğin içine hazırlanan kıymalı harç doldurulur. Bir tencereye süzgeç veya başka bir kap konup ekmek suya değmeyecek şekilde yerleştirilir. Her tarafına gelecek şekilde eritilmiş tereyağı sürülür. Suyun yarısı tencereye eklenir, kalan yarısı ekmeğin üzerine arada azar azar dökülerek ekmek yumuşayıncaya kadar 35-40 dakika pişirilir.