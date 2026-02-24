İftar sofrasında Trakya rüzgarı! Tekirdağ mutfağının efsane lezzetleri aynı masada

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Tekirdağ sofrasına konuk oluyoruz. Tekirdağ denilince tabii hemen aklımıza Trakya kültürü ve yemekleri geliyor. Kendine has, birbirinden lezzetli yemeklerin ev sahipliğini yapan Tekirdağ mutfağından bakalım bugün sizlere hangi güzel yemekleri pişirdim. Umarım beğenirsiniz. Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı illerimizden biri olan Tekirdağ'ın geleneksel mutfağının da kendisi gibi kozmopolit bir yapısı var. Geleneklerine bir hayli bağlı olan Trakya mutfağında lezzeti dillere destan Tekirdağ köftesi, damat paçası, cizleme, tavuklu tepsi mantısı, erik aşı, burma sucuk, ağızda dağılan peynir helvası, üzeri bol tahinli Hayrabolu tatlısı gibi keşfedilmeyi ve tadılmayı bekleyen pek çok lezzet var. Bugünlük benden bu kadar. Bana dileğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Hayırlı iftarlar.