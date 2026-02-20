İftarda Hakkâri rüzgarı! Sofranıza şifa olacak 5 özel tarif...

İdilika'nın Mutfağı'nda bu iftarda Hakkari'ye konuk oluyoruz... Türkiye'nin 81 ilinden biri olan Hakkâri'nin kuzeyindeki Van'ın, batısındaki Şırnak'ın, doğusundaki Kuzey İran'ın ve güneyindeki Kuzey Irak'ın mutfak ve yemek kültürlerini belirgin çizgilerle birbirlerinden ve elbette Hakkâri mutfağından ayırmak oldukça zor, hatta imkansızdır. Benzer bir coğrafyayı ve sosyokültürel yapıyı paylaşan bu geniş coğrafi alanda yaşayanların yiyecek-içecek alışkanlıklarının ve mutfak kültürlerinin bu doğal benzerliğinden ötürü, yalnızca Hakkâri'ye özgü olanları ayıklamak hem zor, hem de gereksiz bir çabadır. Türkiye'nin en yüksek rakımlı ve en uç noktası olan Hakkari, sadece görkemli dağları ve buzullarıyla değil, aynı zamanda hayvancılığın ve yayla kültürünün şekillendirdiği eşsiz mutfak mirasıyla da bir lezzet rotasıdır. 'Hakkari'nin neyi meşhur?' sorusunun yanıtı, dağların sert ikliminde yetişen şifalı bitkilerle harmanlanmış, sabırla pişen et yemeklerinde ve binbir emekle hazırlanan yöresel tatlarında gizlidir. Hakkari yöresel yemekleri, Mezopotamya'nın kadim dokusu ile Doğu Anadolu'nun sert coğrafyasının sofradaki buluşmasıdır.

ÇORTİ AŞI

MALZEMELER

■ 1 su bardağı lahana turşusu

■ 300 gr. kemikli-yağlı et

■ 1 su bardağı döğme

YAPILIŞI: Çorti, salamura lahana turşusudur ancak sirkeyle yapılmaz. Çorti aşını yapmak için büyük bir tencerenin içine kemikli ve yağlı etler konur. Bunun üzerine bol miktarda çorti ile döğme ilave edilerek bir miktar su alınır ve pişirilmeye bırakılır.