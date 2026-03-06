İftarda Siirt mutfağının kalbine yolculuk! Lezzetiyle mest eden tam kıvamında 3 dev tarif...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Siirt mutfağına konuk oluyoruz. Türkiye'nin her şehrinde olduğu gibi Siirt ilinin de kendine has yöresel lezzetleri var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Siirt; bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahip. Bu ilimiz, sebzelerden et yemeklerine, salatalardan tatlılara kadar farklı türlerdeki lezzetleriyle diğer şehirlerden ayrılıyor.



PERDE PİLAVI

MALZEMELER

İÇ PİLAVI İÇİN:

■ 1 kase baldo pirinç ■ 2 yemek kaşığı margarin ■ 2 kase tavuk suyu ■ 2 adet tavuk budu ■ Kuş üzümü ■ Karabiber ■ Tuz

HAMURU İÇİN:

■ 2 adet organik yumurta ■ 4 yemek kaşığı yoğurt ■ 100 gr. margarin ■ 1 paket kabartma tozu ■ Tuz ■ Aldığı kadar un



YAPILIŞI: İlk olarak tavukları haşlıyoruz. Sonrasında tavuk suyuyla pilav yapıyoruz. Margarini pilav tenceresinde eritip yıkayıp suyunu iyice süzdüğümüz pirinçleri yağda üç-dört dakika kadar kavuruyoruz. Haşladığımız tavukların suyundan iki kasesini pirinçlerin üzerine ekliyoruz, yarım yemek kaşığı da tuz ilave ederek kapağını kapatıyoruz. Pilav tam olarak pişmeden, hâlâ diriyken ocaktan alıyoruz. Didiklediğimiz tavukları, kuş üzümünü ve karabiberi pilav ile harmanlıyoruz. Hamur için tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Hamuru biri küçük, biri büyük iki parçaya ayırıyoruz. Büyük olanı 3 mm. kalınlığında açıp kabın tabanına, kenarları da kapatacak şekilde yerleştiriyoruz. İçine pilavı boşaltıyoruz. Hamurun küçük parçasını da aynı şekilde açıp pilavın üzerine kapatıyoruz. 200 derece ısıtılmış fırında perde pilavını kızarana kadar pişirin. Ters çevirip servis yapın.



MUMBAR DOLMASI

MALZEMELER

■ Mumbar ■ 1 kg. kemiksiz kuzu kolundan satır kıyması ■ 1 kg. baldo pirinç ■ 1 demet maydanoz ■ 2 orta boy soğan ■ 1 çay bardağı natürel sızma zeytinyağı ■ Tuz



YAPILIŞI: Mumbarlar yıkanır ve yaklaşık 30 cm. boyunda kesilir. Soğanlar, yemeklik soğandan biraz daha küçük doğranır. Maydanozun sapları ayıklanıp, ince ince kıyılır. Pirinçlerde yıkandıktan sonra satır kıyması, soğan, maydanoz, zeytinyağı, tuz ve karabiber bir araya getirilerek harmanlanır. 1 çay bardağı zeytinyağı eklenir. İç malzeme hazırlandıktan sonra mumbarı doldurmaya başlamadan önce bir ağzını bağlamak gerekiyor. Bunun için yaklaşık 10 cm. boyunda ipler kesin. Yaklaşık 30 cm. boyunda kesmiş olduğunuz mumbarların bir ağzını bu iplerle bağlayın. Bağlı olmayan diğer ağzını kesmiş olduğunuz pet şişenin ağzına geçirin ve harmanlanan malzemeyi mumbara doldurmaya başlayın. Mumbarın içini ne sıkı, ne de gevşek şekilde doldurun. Doldurduktan sonra diğer ağzını da iple bağlayın. Yarım tencereden biraz fazla miktardaki kaynayan suya 1 yemek kaşığı tuz atın ve karıştırın. Doldurmuş olduğunuz mumbarları yorgan iğnesiyle 6 yerinden delin. Bu delimi yaparken iğneyi batırdığınızda mumbarın diğer tarafından çıkarın. Doldurulan ve delinen mumbarları bu suyun içine koyun. 1 saat mumbarları kaynar suda haşladıktan sonra içinden alın.



KİFTEL LEBEN

MALZEMELER

■ 1 su bardağı içli köftelik bulgur ■ 2 su bardağı yoğurt ■ İsteğe göre sarımsak ■ Tuz ■ Kuru nane ■ zeytinyağı ■ toz kırmızı biber ■ Sosu ve üzeri için: ■ Sarımsaklı yoğurt ■ tereyağı ya da zeytinyağı ■ toz kırmızı biber



YAPILIŞI: Hamur için elenmiş un ve tuzu hamur yoğurma kabında harmanlayın. Ortasını havuz gibi açıp bir kahve fincanı suyu ilave edin. Pürüzsüz sert bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru top şeklinde yuvarlayıp üzerini bir bezle örtün ve oda ısısında 20 dakika bekletin. Hamuru un serpilmiş tezgahın üzerinde yarım santim kalınlığında yuvarlak şeklinde açın. Küçük kareler şeklinde kesip temiz bir bezin üzerine aktarın. Elde ettiğiniz kare hamurları kurumaları için oda ısısında yarım saat bekletin. Pekmez, üç su bardağı su ve margarini derin bir tencereye alın. Kaynamaya başlayınca hamurları tencereye ilave edin. 15 dakika pişirip süzün ve servis tabağına aktarın. Üzerine ince çekilmiş antepfıstığı ve çekilmiş ceviz serpiştirin. Ilık ya da soğuk servis yapın.