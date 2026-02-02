Karadeniz’in gizli lezzetleri! Gümüşhane mutfağı şaşırtıyor



CEVİZLİ LOKMA TATLISI

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı kuru maya

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Yaklaşık 3 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

5-6 damla limon suyu

Yapılışı: Limon suyunu ekleyip kaynatın ve soğumaya bırakın. Bir kabın içine su, maya, şeker ve tuzu koyun, un ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru mayalandırın. Dövülmüş cevizi ekleyip yoğurun ve tekrar yarım saat daha mayalandırın. Bir tencereye iki-üç parmak kadar sıvı yağ koyun ve kızdırın. Hamuru elinize alın, yumruğunuzu sıkın ve çıkan hamuru tatlı kaşığı ile alıp tavaya bırakın. Bir kevgirle devamlı karıştırarak lokmaları kızartın. Yağdan aldığınız lokma tatlılarını soğuk şerbete atın.