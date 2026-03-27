Kokusunu alan mutfağa koşacak! Çay saatlerinin yeni yıldızı: Hindistan cevizli lezzet üçlemesi...

15 milyon yıllık geçmişiyle sofralarımıza konuk olan, kokusuyla bizi uzak adalara götüren Hindistan cevizi, bugün İdilika’nın Mutfağı’nda başrolde! Hem yaş hem de kuru formuyla tatlılara bambaşka bir boyut katan bu mucizevi meyveyle; ağızda dağılan bir kurabiye, puf puf kabaran bir kek ya da şerbetiyle damak çatlatan bir şekerpare yapmaya ne dersiniz? Üstelik hepsi tam ölçülü ve yapımı oldukça pratik! İşte mutfağınızı mis gibi tropik aromalarla dolduracak, sevdiklerinizden tam not alacak o nefis tariflerin adım adım yapılışı…

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Hindistan cevizli tarifler var. Hindistan cevizi, kumlu topraklarda, uzunlamasına ağaçlarda yetişen tropikal bir meyvedir. Bilinen ilk oluşum 15 milyon yıl önceye rastlamaktadır. Hindistan cevizinin kabuğu yaş iken yeşil renklidir. Kurutulmuş Hindistan cevizinin kabuğu koyu kahverengi renktedir. Ağacından kopan Hindistan cevizi hem yaş olarak hem de kuru olarak kullanılabilmektedir. Hindistan cevizi, kendine özgü muhteşem kokusu ve aroması ile farklı bir konumda bulunmaktadır. Değişik formlarda karşınıza çıkabilen Hindistan cevizi ile nefis tatlılar yaratma imkanı vardır. Kokusunu ve aromasını hissedenleri tropik adalara seyahat ettiren Hindistan cevizi, tam anlamıyla mutluluk vericidir.

KURABİYE MALZEMELER

250 gr. tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 su bardağı Hindistan cevizi

2 adet yumurta (birinin akı üzeri için ayrılacak)

YAPILIŞI: Oda ısısındaki tereyağı, vanilya, pudra şekeri, yumurta ve kabartma tozunu yoğurma kabına alalım. Daha sonra içine dört kaşık Hindistan cevizi ve unu ilave ederek yoğuralım. Hamurdan küçük bezeler koparıp elimizle yuvarlayalım. Kurabiyeleri önce ayırdığımız yumurta akına, daha sonra da kalan Hindistan cevizine batırıp tepsiye dizelim. Kurabiyelerimizi, 170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika kadar, üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirelim.