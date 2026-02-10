Kütahya lezzetlerini sofralarınızda ağırlayın! Sıkıcık çorbasından yufka tatlısına o enfes tarifler...

Bu akşam Kütahya sofrasına konuk oluyoruz. Kütahya mutfağı, öncelikle adeta bir çorba cennetidir. Miyane çorbası, oğmaç çorbası, erişteli mercimekli çene çarpan çorbası, yoğurt çevirme çorbası, kızılcıkla yapılan pespembe bir tarhana çorbası, tutmaç çorbası, tekke çorbası ve bugün sizinle tarifini paylaştığım sıkıcık çorbası... Sıkıcık çorbası bana oldukça farklı ve ilham verici geliyor. Bu çorbanın içine attığımız köfteler tarhanalı olduğu için muazzam bir lezzette, kıvamı ile de iştah açan bir görünüme sahiptir. Kütahyalılar sıkıcık çorbasını bazen yemek olarak da tüketmektedir. Koyu kıvamlı olduğu için servis tabağında üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirip biberli tereyağı ile lezzetlendirerek çok güzel bir ana yemek elde ediyorlar. Kütahya mutfağında çokça hamur işi lezzetine de rastlamamız mümkün. Dolamber böreği, gözleme, ıspanaklı şibit, su böreği, kıymalı sini böreği, tosunum, şibitli tavuk tiridi, lokum ve efsanevi tahinli çörek bunlar arasında öne çıkıyor.