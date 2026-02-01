Lezzetiyle mest eden bisküvili pişmeyen kurabiye tarifi!

Malzemeler:
1 paket petibör bisküvi
100 g tereyağı
1 çay bardağı süt
2 yemek kaşığı kakao
3 yemek kaşığı toz şeker
1 çay bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)
1 paket vanilin
Çikolata Sosu için:
1 paket hazır çikolata sosu
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı nişasta
Yapılışı:
Bisküvileri iri parçalar halinde kırın.
Tencerede tereyağını eritin, süt, kakao ve şekeri ekleyip karıştırın.
Kaynamadan ocaktan alın, vanilini ekleyin.
Bisküvileri ve kuruyemişi ekleyip harmanlayın.
Karışımdan parçalar alıp yuvarlayın ve servis tabağına dizin.
Çikolata sosunu hazırlayıp ılımasını bekleyin.
Kurabiyelerin üzerine gezdirin.
Buzdolabında 1–2 saat dinlendirin.