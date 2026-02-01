  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Haberler Laykla Haberleri Pratik Bilgiler Haberleri Lezzetiyle mest eden bisküvili pişmeyen kurabiye tarifi!

Lezzetiyle mest eden bisküvili pişmeyen kurabiye tarifi!

Tatlı krizleri aniden bastırdığında veya çay saatine kısa bir süre kala misafirleriniz geleceğini haber verdiğinde, mutfakta saatlerce zaman harcamadan hazırlayabileceğiniz mucizevi bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Fırın kullanma derdi olmadan, sadece birkaç basit malzeme ile dakikalar içinde hazırlanan bisküvili pişmeyen kurabiye tarifi, pratikliği ve eşsiz lezzetiyle mutfakların yeni gözdesi oluyor.

Giriş Tarihi: 01.02.2026 10:24 Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:25
ABONE OL
LEZZETİYLE MEST EDEN BİSKÜVİLİ PİŞMEYEN KURABİYE TARİFİ!

Malzemeler:

1 paket petibör bisküvi

100 g tereyağı

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

1 paket vanilin

Çikolata Sosu için:

1 paket hazır çikolata sosu

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

Yapılışı:

Bisküvileri iri parçalar halinde kırın.

Tencerede tereyağını eritin, süt, kakao ve şekeri ekleyip karıştırın.

Kaynamadan ocaktan alın, vanilini ekleyin.

Bisküvileri ve kuruyemişi ekleyip harmanlayın.

Karışımdan parçalar alıp yuvarlayın ve servis tabağına dizin.

Çikolata sosunu hazırlayıp ılımasını bekleyin.

Kurabiyelerin üzerine gezdirin.

Buzdolabında 1–2 saat dinlendirin.