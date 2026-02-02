Meğer sebebi unutkanlık değilmiş! Sürekli bir şey kaybedenler şaşıracak

Schacter, telefon, cüzdan ya da anahtar gibi sık kaybedilen eşyaları belirleyip pratikle otomatikleşecek bir düzen kurmayı öneriyor. Mesela kendisi okuma gözlüğünü mutfakta hep belirli bir yere bırakıyor. Golf oynamaya gittiğinde ise telefonunu golf çantasının hep aynı cebine koyuyor. Schacter, ne zaman doktora gidilmesi gerektiğiyle ilgili de şu uyarıda bulundu: "Son döneme kıyasla eşyaları kaybetmede belirgin bir artış varsa ve buna normal işleyişinizi aksatan başka bellek sorunları eşlik ediyorsa, bir doktora görünmenin zamanı gelmiş olabilir."

EŞYANIZI NEREYE KOYDUĞUNUZU YÜKSEK SESLE SÖYLEYİN

Beyin, daha sonra birbirine bağlanabilecek birkaç bilgi kırıntısı alındığında bir şeyleri hatırlamada daha iyi performans gösteriyor. Buna "ayrıntılandırma" deniliyor. Sık sık kaybettiğiniz eşyalar söz konusu olduğunda, onları bir yere koyduğunuzda nereye koyduğunuzu yüksek sesle söylemek etkili bir yol olabilir. Bunu seslendirmek, geri çağırmaya yardımcı olur. Yüksek sesle söylemek dikkatinizi vermenizi sağladığı için daha iyi bir kodlama yaratır ve bu sözelleştirme daha zengin bir anı oluşturur.