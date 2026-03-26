Misafirleriniz için yemek menünüz hazır! Enfes lezzetiyle mest eden tarifler...

Misafirleriniz için yemek menünüz hazır! Enfes lezzetiyle mest eden tarifler...

Akşama misafiriniz var ancak ne yemek hazırlayacağınıza bir türlü karar veremiyor musunuz? Bu pratik misafir menüsü ile ana yemeğinizden mezenize konuklarınıza enfes lezzetler sunmaya hazır olun. İşte İdilka'nın Mutfağı'ndan tadına doyamayacağınız lezzette misafir menüsü...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün son derece pratik, kolay bulunabilir malzemelerle lezzetli bir sofra hazırlıyoruz. İlk olarak, ismiyle akıllarımıza kazınmış, lezzetiyle damaklarımızda yer etmiş kadınbudu köfte tarifi ile başlıyorum. Kadınbudu köfte, Osmanlı mutfağı yani saray mutfağı ve çevresinde yaşayanların yüzyıllar boyunca sofralarından eksik etmediği hoş ve lezzetli bir köfte çeşitidir. Adının nereden geldiği meçhuldür. Kadınbudu köfteyi mutlaka kızgın yağda, yakmadan kızartmak gerekir ki üstü çıtır, içi yumuşak olsun. Ayrıca önemli bir husus da ılık veya soğuk servis edilmesidir. Lezzetine ancak böyle varılır.



BULGURLU KADINBUDU KÖFTE MALZEMELER

600 gr. köftelik kıyma

1 adet iri kuru soğan

1 adet yumurta

1.5 kahve fincanı ince bulgur

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

BULAMAK İÇİN:

1/2 çay bardağı galeta unu

1/2 çay bardağı buğday unu

1 adet yumurta

KIZARTMAK İÇİN:

2-3 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Kıymamızı ikiye bölüyoruz. Yanmaz tavamıza 2-3 kaşık su ve kıymayı alıp, kavuruyoruz. Kıymamızı ateşten almaya yakın, rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanlarımızı ekliyoruz. Bir dakika kadar kavurup, kıymamızı soğumaya bırakıyoruz. Diğer yandan bulguru ıslatıyoruz. Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, süzülmüş bulguru alıyoruz. Yumurtayı ve baharatları ekliyoruz. Köfte harcımızı yoğuruyoruz. En az iki saat kendini çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabında bekletiyoruz. Kızartma aşamasında, yağı derin kızartma tenceresine alıyoruz. Köftelerimize iri oval şeklini veriyoruz. Köftelerimizi önce un, sonra galeta unu ile harmanlanmış derin kasede karışıma buluyoruz, çırpılmış yumurtaya bulayıp, kızgın yağda kızartıyoruz.