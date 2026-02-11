"Ne yesem şişkinlik yapıyor" diyenler dikkat! Lodosun vücutta yarattığı o sinsi tuzağa düşmeyin!

İŞTAHINIZ ARTABİLİR

Lodos yüzünden iştahın artabileceğine de dikkat çeken Dyt. Akın, şu tavsiyelerde bulundu: "Öğün atlamayın çünkü uzun süre aç kalmak vücudun su tutma eğilimini artırabilir. Sebze ağırlıklı, liften zengin öğünler tüketin. Örneğin; brokoli, kabak, enginar, semizotu, salatalık gibi. Şekerli ve rafine karbonhidratlı gıdaları (beyaz ekmek, hamur işleri, tatlılar) sınırlandırın. Lodos nedeniyle artan iştah dalgalanmalarını kontrol etmek için yanınızda sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun. Badem, ceviz, yoğurt, meyve, tam tahıllı kraker bu konuda en doğru tercihler olabilir."

MUZ, AVOKADO, ISPANAK TÜKETİN

Bu dönemde yetersiz su tüketimi ve tuz oranı yüksek besinlerin tercih edilmesinin, ödemin daha belirgin hale gelmesine yol açabildiğini belirten Dyt. Akın, şu beslenme önerilerinde bulundu: "Paketli ve işlenmiş gıdalar vücudun su tutma eğilimini artırırken, potasyumdan zengin ve lifli besinler sıvı dengesinin korunmasına destek olur. Potasyumdan zengin olan muz, avokado, ıspanak, kabak, kuru kayısı, mercimek gibi besinler tüketilebilir. Tuz tüketimini mutlaka azaltın. Paketli, salamura ve işlenmiş ürünlerden uzak durun. Maden suyu tüketiyorsanız sodyum oranı düşük olanları tercih edin."