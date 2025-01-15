Ocakları tek malzeme ile parıl parıl yapan yöntem! İlk günkü haline dönecek...

Kalın bir macun yapmak için su ile karıştırıldığında, karbonat zorlu lekeleri ovmak için mükemmeldir. Sadece tabaklarda ve tavalarda kullanılamaz, aynı zamanda karbonat macunu fırın kapağını temizlemek veya barbekü ızgarasını ovmak gibi daha büyük işler için de mükemmeldir.