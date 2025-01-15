Ocakları tek malzeme ile parıl parıl yapan yöntem! İlk günkü haline dönecek...

Her evde bulunabilen bir mutfak malzemesi, evinizdeki bazı eşyaların yepyeni görünmesini sağlayabilecek gizli bir yeteneğe sahiptir.
TEK MALZEME YETERLİ
Zeytinyağı, bakım ve parlatma konusunda mükemmeldir ve paslanmaz çelik, deri ve ahşap dahil olmak üzere birçok yüzey için doğal bir temizlik ürünüdür.
Küçük bir miktar bile harikalar yaratabilir.
Sadece paslanmaz çelik de değil, farklı ürünlerde de kullanabilirsiniz. Temizlik uzmanları, deri ve ahşaptan yapılmış eşyaların da zeytinyağının onarıcı özelliklerinden faydalanabileceğini ortaya koydu.
İster yıpranmış deri koltuklarınızı canlandırın, ister kurumuş doğrama tahtalarınızı ve tahta kaşıklarınızı yeniden canlandırın; sadece birkaç damlası onların dokusunu ve görünümünü iyileştirebilir.
İşte evinizde kullanabileceğiniz diğer doğal malzemeler…
SİRKE
Antimikrobiyal özelliği sayesinde sirke, mineral tortularını, yağ ve kiri çözmek için mükemmeldir.
Pencereleri, tezgahları, kapıları ve dolapları temizlemek için eşit miktarda sirke ve suyu karıştırın. Daha zorlu işler için, seyreltilmemiş sirke duşlarda, banyolarda ve tuvaletlerde birikenleri parçalayabilir, sadece püskürtün, bekletin ve durulayın.
Beyaz damıtılmış sirke, yüzeylerde leke bırakmayacağı için ideal bir seçimdir.
LİMON
Kesme tahtasına yarım limon veya limon suyu sürmek, inatçı yemek lekelerini ve kokularını giderebilir; bir tutam tuz da ekstra ovalama gücü katar.
Aynı karışımı kumaş lekelerinde de 30 dakika bekletip durularsanız işe yarar.
KARBONAT
Karbonat, hafif aşındırıcı özelliği nedeniyle doğal temizleyiciler arasında eskiden beri favori olarak kullanılan bir maddedir.