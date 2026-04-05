Haberler Laykla Haberleri Pratik Bilgiler Haberleri Pastaneleri kıskandıran çıtır simit tarifi! Dışı susam şöleni içi pufidik: Tam ölçülü ev yapımı gevrek...

7'den 70'e herkesin hayır diyemediği, sabah kahvaltılarının baş tacı, sokak kültürümüzün en çıtır simgesi: Simit! Kiminin "gevrek" kiminin "simit" dediği bu eşsiz lezzet, sadece bir hamur işi değil, aynı zamanda Osmanlı saray mutfağından günümüze miras kalan bir tutku. Peki, dışı bol susamlı, içi pufidik o meşhur pastane simidini evde yapmaya ne dersiniz? Üstelik susamın bağışıklık sisteminden kemik sağlığına kadar sunduğu mucizevi faydalarla bu lezzet tam bir şifa kaynağına dönüşüyor.

Herkese merhaba. 7'den 70'e kimsenin kolay kolay hayır diyemeyeceği, sokak kültürümüzün vazgeçilmezi, günün her öğününde tükettiğimiz, pahası az ancak hazzı çok fazla olan çıtır çıtır bir simidi kim sevmez? Biz İzmirliler simide gevrek deriz. Sabahları 'Gevrekçi geldi gevrekçi' seslerini duymak İzmirliler için şaşırtıcı değildir.

SIRRI PEKMEZ VE SUSAM

Benim burada anlattığım gevrek tarifi, daha çok pastane tipi simit diye tabir ettiğimiz dışı çıtır ama içi pufidik formda olan simit modeli. Eğer canımız sokak simidi tadında bir simit istiyorsa, o zaman yapmamız gerekenler biraz değişiyor. Hem içine bir miktar pekmezli su koymanız, hem de hazırladığımız simitleri önce pekmezli suya batırıp ardından susama bulama ve öyle fırınlama yolunu seçmemiz gerekiyor. Diğer yandan bazı yörelerimizde, bu pekmezli su kaynatılıyor, halka şekli verilmiş simit hamurları önce bu kaynamış pekmezli suya atılıyor, hamur dibe çöküyor, ardından simitler su yüzeyine çıktıklarında alınıyor ve fazla pekmezi akıtılarak, üzerindeki pekmezli suyun kurumasına fırsat vermeden hemen susama bulanıp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kadar fırınlanıyor.