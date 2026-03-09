Haberler Laykla Haberleri Pratik Bilgiler Haberleri Ramazan için farklı bir iftar menüsü! Elazığ mutfağından dört özel tarif

Ramazan sofralarına farklı ve yöresel bir dokunuş katmak isteyenler için Elazığ mutfağından dört özel tarif öne çıkıyor. Köklü geçmişi ve zengin yemek çeşitliliğiyle dikkat çeken Elazığ mutfağı, iftar sofralarına hem lezzet hem de geleneksel bir tat katıyor.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Elazığ'a konuk oluyoruz. Geleneksel Elazığ mutfak kültürü, Türk mutfak kültürünün izlerini taşır. Elazığ mutfağında; tarihi Oğuzlara kadar uzanan tutmaç, umaç aşı, anamaşı, kara kavurma gibi yemekler günümüzde halen varlığını sürdürmektedir. İklime, coğrafi özelliklerine ve yörede yetişen ürün çeşitliliğine göre şekillenen yemeklerin bir çoğu yalnızca Elazığ'a özgüdür. Elazığ mutfağı, 150-200 yemek çeşidine sahip olan, zengin ve köklü bir Anadolu mutfağıdır.



PATİLA MALZEMELER

■ 1 paket hamur kabartma tozu ■ 1 çay kaşığı tuz ■ 6 su bardağı un

İÇİ İÇİN:

■ 3 dilim köy peyniri ■ 1 demet maydanoz

ÜSTÜ İÇİN:

■ Tereyağı

YAPILIŞI: Unu hamur yoğurma kabımıza alalım. Ortasını havuz şeklinde açıp hamur kabartma tozunu tuzu ekleyip suyu katıp yoğuruyoruz. Hamurumuzu beş altı dakika dinlendiriyoruz. Peynirimizi rendeleyip, doğradığımız maydanozlar ile buluşturuyoruz. Hamurumuzdan küçük parçalar alıp tezgahın üstünde açıyoruz. Yuvarlak olarak açtığımız hamurun bir tarafına peynirli maydanozlu harcı koyup ay şeklinde kapatıyoruz. Teflon tavada teker teker pişiriyoruz. Sıcakken her yerine tereyağı sürüyoruz.