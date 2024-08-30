Sahte balı kavanozun kapağını açmadan tespit etme yöntemi! "Işığa tutulduğunda..."

Bu çalışmaya liderlik eden Biyoenformatik öğretim görevlisi Dr. Maria Anastasiadi şunları söyledi: "Bal, dolandırıcılar tarafından kolayca hedef alınabilir, bu da gerçek tedarikçileri maddi zarara uğratır ve güveni zedeler. Bu yöntem, şüpheli numuneleri hızlı bir şekilde tanımlamak için etkili bir araç olup tüketicileri ve tedarik zincirlerini korumaya yardımcı olur."

İngiliz Arıcılar Birliği'nden Ian Campbell ise "Bu, testerlerle balı taklit edenler arasında bir tür 'silahlanma yarışı' haline geldi," dedi