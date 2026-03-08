  • Facebook
Sahur menüsüne pratik ve doyurucu bir alternatif: Mini yumurta lokmaları

Ramazan ayında sahurda hem tok tutan hem de pratik hazırlanabilen tarifler öne çıkıyor. Son dönemde sosyal medyada da popüler olan mini yumurta lokmaları (egg bites), protein açısından zengin yapısıyla sahur sofraları için ideal bir seçenek. Yumurta, peynir ve isteğe göre sebzelerle hazırlanan bu mini lezzetler, fırında kısa sürede pişiyor ve gün boyu tok kalmaya yardımcı oluyor.

Giriş Tarihi: 08.03.2026 09:02
MALZEMELER:

4 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı lor peyniri (isteğe bağlı)

1 küçük kırmızı biber (küçük doğranmış)

2–3 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI:

Yumurtaları bir kaseye kırıp süt ile birlikte çırpın.

İçine kaşar peyniri, lor peyniri, doğranmış biber ve maydanozu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Karışımı yağladığınız mini muffin kalıplarına veya küçük fırın kaplarına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15–20 dakika pişirin.

Üzeri hafif kızarınca fırından çıkarıp ılık şekilde servis edin. Afiyet olsun!

İpucu:
İsterseniz içine zeytin, ıspanak, mantar veya hindi füme ekleyerek sahur için daha da zengin bir tarif hazırlayabilirsiniz. Protein açısından zengin bu mini yumurta lokmaları sahurda uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.