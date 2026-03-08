Sahur menüsüne pratik ve doyurucu bir alternatif: Mini yumurta lokmaları

MALZEMELER:

4 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı lor peyniri (isteğe bağlı)

1 küçük kırmızı biber (küçük doğranmış)

2–3 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI:

Yumurtaları bir kaseye kırıp süt ile birlikte çırpın.

İçine kaşar peyniri, lor peyniri, doğranmış biber ve maydanozu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Karışımı yağladığınız mini muffin kalıplarına veya küçük fırın kaplarına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15–20 dakika pişirin.

Üzeri hafif kızarınca fırından çıkarıp ılık şekilde servis edin. Afiyet olsun!

İpucu:

İsterseniz içine zeytin, ıspanak, mantar veya hindi füme ekleyerek sahur için daha da zengin bir tarif hazırlayabilirsiniz. Protein açısından zengin bu mini yumurta lokmaları sahurda uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.