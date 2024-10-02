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Sıkışmış kavanoz kapağını tık diye açıyor! Tek yapmanız gereken kapağın çevresine…

İnatçı kavanoz kapakları açmak oldukça zor olabilir. Özellikle de kavanozun içerisine konulan malzeme belirli bir sıcaklığa sahipse kavanozun kapağı kapandığında dışarıdan soğuk hava içeri geçiş yapar ve kavanoz kapağının sıkışmasına neden olur. Bu durum birçok kişiyi zorlar ve can sıkıcı bir hal alır ancak, evinizde bulunan malzemeler ile inatçı kavanoz kapaklarını tık diye açabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:26
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Sıkışmış kavanoz kapağını tık diye açıyor! Tek yapmanız gereken kapağın çevresine…

Kavanozu elinize aldığınızda genellikle kapağı çevirdiğiniz an açılmasını beklersiniz ancak ısı değişiminden dolayı açılması zorlaşır. Bu gibi durumlarda hangi malzemelerden yardım almanız gerektiğini öğrendiğiniz zaman kavanoz kapaklarını kolaylıkla açabilirsiniz. İşte detaylar…

KAVANOZ KAPAĞINA LASTİK GEÇİRİN

Kavanoz kapağının etrafına lastik ve tam ortasından sıkın.

Kavanozu bir elinizle tutun ve diğer elinizle de lastiği kavrayın. Ardından kavanozu saat yönünün tersine çevirdiğinizde tık sesini duyacaksınız.

SICAK SU

Derin bir kabın içerisine sıcak su dökün ve kavanozu içine yerleştirin.

Bu şekilde 5-10 dakika bekleyin ve kavanozu sıcak suyun içinden alın.

Bu aşamada elinizi yakmamaya dikkat edin. Sıcak su, kapağın etrafındaki lastiği gevşeterek açma işlemini kolaylaştıracaktır.

HAVA ALMA YÖNTEMİ

Bu yöntemde çatal ve bıçaklardan yardım alabilirsiniz ancak uygularken dikkatli olmanız önerilir.

Çatal ve bıçağın sivri kısmını kavanoz kapağının boşluğuna denk getirin ve hafif bir şekilde yukarı kaydırın.

BASKI UYGULAYIN

Kavanozun içerisinde sıkışmış olan havayı hareketlendirmek adına kavanoza minik baskılar uygulayabilirsiniz.

Mutfağınızda bulunan sağlam bir tahta kaşığı alın ve kavanoz kapağının üstüne ve yanlarına vurun.

Ardından kavanoz kapağını ters çevirin ve birkaç defa daha vurun. Bu şekilde sıkışan hava hareket edecek ve kavanozu açmanız çok daha kolaylaşacak.

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