Sıkışmış kavanoz kapağını tık diye açıyor! Tek yapmanız gereken kapağın çevresine…

Mutfağınızda bulunan sağlam bir tahta kaşığı alın ve kavanoz kapağının üstüne ve yanlarına vurun.

Ardından kavanoz kapağını ters çevirin ve birkaç defa daha vurun. Bu şekilde sıkışan hava hareket edecek ve kavanozu açmanız çok daha kolaylaşacak.