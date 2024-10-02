Sıkışmış kavanoz kapağını tık diye açıyor! Tek yapmanız gereken kapağın çevresine…

Kavanozu elinize aldığınızda genellikle kapağı çevirdiğiniz an açılmasını beklersiniz ancak ısı değişiminden dolayı açılması zorlaşır. Bu gibi durumlarda hangi malzemelerden yardım almanız gerektiğini öğrendiğiniz zaman kavanoz kapaklarını kolaylıkla açabilirsiniz. İşte detaylar…
KAVANOZ KAPAĞINA LASTİK GEÇİRİN
Kavanoz kapağının etrafına lastik ve tam ortasından sıkın.
Kavanozu bir elinizle tutun ve diğer elinizle de lastiği kavrayın. Ardından kavanozu saat yönünün tersine çevirdiğinizde tık sesini duyacaksınız.
SICAK SU
Derin bir kabın içerisine sıcak su dökün ve kavanozu içine yerleştirin.
Bu şekilde 5-10 dakika bekleyin ve kavanozu sıcak suyun içinden alın.
Bu aşamada elinizi yakmamaya dikkat edin. Sıcak su, kapağın etrafındaki lastiği gevşeterek açma işlemini kolaylaştıracaktır.
HAVA ALMA YÖNTEMİ
Bu yöntemde çatal ve bıçaklardan yardım alabilirsiniz ancak uygularken dikkatli olmanız önerilir.
Çatal ve bıçağın sivri kısmını kavanoz kapağının boşluğuna denk getirin ve hafif bir şekilde yukarı kaydırın.
BASKI UYGULAYIN
Kavanozun içerisinde sıkışmış olan havayı hareketlendirmek adına kavanoza minik baskılar uygulayabilirsiniz.
Mutfağınızda bulunan sağlam bir tahta kaşığı alın ve kavanoz kapağının üstüne ve yanlarına vurun.
Ardından kavanoz kapağını ters çevirin ve birkaç defa daha vurun. Bu şekilde sıkışan hava hareket edecek ve kavanozu açmanız çok daha kolaylaşacak.