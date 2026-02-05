Şipşak misafir menüsü! Ana yemeğinden tatlısına enfes lezzetler

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, son dakikada haber verip yarım saat içinde kapımın zilini çalan arkadaşlarım için hazırladığım sofram var. Oldum olası misafiri çok sevmişimdir. Geçen akşam da yine bir son dakika golü ile, 'İdilika sana geliyoruz, yemek var mı?' diye gelen bir telefon üzerine, mutfakta uygun adım hazır ola geçtim. Açtım buzdolabımı, başladım dünyanın neredeyse en pratik yemeklerini pişirmeye. Arkadaşlarım için; hazırlığı iki dakika, pişmesi 15 dakika süren baharatlı somon yaptım ki, bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Ani gelen misafirler için çok çok pratik; eğer buzluğunuzda et ya da herhangi bir balığınız var ise tabii. Ardından, haşlayıp buzdolabına kaldırdığım patatesler bana gülümsedi. Onları hemen hardal soslu salataya çevirdim. Eee bizimkiler şimdi 'Tatlı nerede?' diye hayıflanırlar, illa ki bir tatlı da pişirmeliyim diyerek rendeledim dolaptaki bitter çikolatayı ve en hafifinden bir çikolatalı mus yaptım. Arkadaşlarım geldiğinde neredeyse tüm yemekleri halletmiştim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...