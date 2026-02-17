"Sürekli unutuyorum" diyorsanız dikkat! Meğer o gizli tehlikenin habercisiymiş...

UZAMIŞ KOVİD BEYİN SİSİNİ ARTIRDI

"Beyin sisinin tek bir nedeni yoktur" diyen Prof. Dr. Işık, bu nedenlerin bazılarını şöyle sıraladı: "Uyku kalitesinin bozulması, uykusuzluk ve yüksek stres tetikleyiciler arasında yer alır. Menopoz dönemi ve hormonal değişiklikler de bu tabloyu belirginleştirebilir. Özellikle Kovid-19 sonrası uzayan iyileşme süreçleriyle birlikte bu yakınmalar daha sık dile getirilmeye başlandı."

EGZERSİZ YAPIN DENGELİ BESLENİN

Yaşam tarzı faktörlerinin de beyin sisi üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Işık, bunları şöyle sıraladı: "Yetersiz egzersiz, dengesiz beslenme, az su içmek, uzun süre ekrana bakmak, jet lag ve alkol kullanımı zihni sisli hale getirebilir. Bazı kişilerde depresyon ve anksiyete bu şikayetlere eşlik edebilir. Ayrıca diyabet, kansızlık, migren, otoimmün hastalıklar, MS ve kanser tedavisi sürecinde de benzer şikayetler görülebilir. Bu nedenle yakınmalar sıklaşıyor ve günlük hayatı etkiliyorsa durumu netleştirmek için tıbbi değerlendirme gerekir."