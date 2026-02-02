Sürekli yorgun hissetmenin çözümü çok basit! Tek yapmanız gereken öğlenleri...

  • Facebook
Gün ortasında bastıran yorgunluğu çoğu kişi yoğun iş temposu, uykusuzluk ya da stresle açıklıyor. Oysa uzmanlara göre bu halsizliğin çözümü sandığınızdan çok daha basit olabilir. Bilimsel çalışmalara göre, öğlen saatlerinde verilen kısa bir uyku molası hem enerjiyi yükseltiyor hem de zihinsel performansı artırıyor. Ancak bu alışkanlığın fayda sağlaması için süresinin ve zamanlamasının doğru ayarlanması büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 02.02.2026 11:01
Şekerleme olarak anılan gün ortasında verilen kısa uyku molaları, sağlık açısından oldukça faydalı.

Health sitesinde yer alan bilimsel çalışmalara göre, gün ortasında yaklaşık 20 dakikalık kısa uyku molaları, enerjinizi, hafızanızı ve genel sağlığı artırıyor.

Ancak süre önemli. Öğlen verilecek bir uyku molasının yaklaşık 20 dakika olması yeterli.

Uzmanlar, 30 dakikayı aşmamak gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca, çok geç saatlerde şekerleme yapmaktan kaçınılması gerekiyor çünkü bunun gece uykusuna dalmayı zorlaştıracağına vurgu yapıldı.