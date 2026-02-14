Tatlı değil şifa deposu! Ramazan sofralarının gözdesi güllaç nasıl yapılır?
Ramazan ayının vazgeçilmezi, hafifliğiyle gönülleri fetheden güllacın hikayesi 1300'lü yıllara, nişastayı saklama telaşına kadar uzanıyor! Kastamonulu Ali Usta'nın ellerinden 1489'da Osmanlı sarayına giren ve bir anda "Sarayın Gözdesi" haline gelen bu lezzet, sadece bir tatlı değil; aynı zamanda tam bir protein ve kalsiyum deposu. Peki, "Güllü Aş" nasıl "Güllaç" oldu? Güllaç yaparken sütün sıcaklığı neden hayati önem taşır? İşte tarihinden sağlığa faydalarına, püf noktalarından tam kıvamında tarifine kadar 600 yıllık mirasın tüm sırları...
İDİL AÇIKALIN
Giriş Tarihi: 14.02.2026 09:33Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 09:34