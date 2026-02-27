Tellice köftesinden mercimek bata! Sivas’ın damak çatlatan iftar menüsü hazır...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Sivas'a konuk oluyoruz. Türk mutfak kültürü içinde seçkin bir yere sahip olan Sivas mutfağı; yemek çeşitleri, özel gün yemekleri, mutfak ve yemekle ilgili gelenek ve görenekleri, yabani ve şifalı bitkileri, kış hazırlıklarıyla ünlüdür. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Sivas, yöresel lezzetleri ve sanatıyla adını duyurmayı başarmış bir şehirdir. Hem bulunduğu coğrafya, hem de tarihi ile oldukça farklı ve karışım bir mutfağa sahiptir. Sivas mutfağında kış aylarında yöresel çorbalar ve hamur işlerine yer verilirken, yaz aylarında yoğurtlu yemekler yerini alır. Hasat sonrasında ise kış için hazırlıklar başlar. Et ve sebzenin bir arada kullanıldığı Sivas yemekleri, baharatlar ve soslarla zenginleştirilir. Bakalım Sivas sofrasında bizi neler bekliyor?