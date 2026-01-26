Temizlik yaparken zehir soluyor olabilirsiniz! Evde yapılan bu hatalara dikkat

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) paylaştığı verilere göre, hava kirliliği her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin erken ölümüne neden oluyor. Hava kirliliğinin dışarıda olduğunu düşünen birçok kişinin aksine asıl kirli hava evin içerisinde.





500 KAT DAHA KİRLİ

Zaten yapılan araştırmalar da bazı evlerin dış ortama göre 100 ila 500 kat daha kirli hava içerdiğini ortaya koyuyor. Evdeki kirli hava, özellikle çocuklar, yaşlılar, solunum hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için risk oluşturuyor.