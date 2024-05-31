Tıkanmış duş başlığını saniyeler içinde açıyor! Kimyasal olmadan kireci söküp atıyor...

MALZEMELER
3 su bardağı bardağı beyaz sirke
2 su bardağı su
Ovalamak için sünger
Bir adet poşet
Temiz bir mutfak fırçası
İlk olarak duş başlığının her yerini (su akan delikler dahil) fırça ile fırçalayın.
Delik olmayan duş başlığının içine sığacak kadar bir poşetin iç kısmına duş başlığını yerleştirin.
Sirke ve suyu poşetin içine doldurun.
Poşetin ağız kısmını bağlayın ancak sıvı ağırlığından poşetin düşme ihtimaline karşı ağız kısmını bantlayabilirsiniz.
Yaklaşık bir saat boyunca duş başlığını bu şekilde bekletin.
Ardından poşeti çıkarın ve son olarak sünger yardımıyla duş başlığının her yerini ovalayın.
Ardından suyla durulayın.
Bu işlemi ayda 2 kez tekrarlamanız tavsiye edilir.