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Tıkanmış duş başlığını saniyeler içinde açıyor! Kimyasal olmadan kireci söküp atıyor...

Günün biriken yorgunluğunu atmak için en güzel yöntemlerin başında duş almak geliyor. Ancak tıkanan duş başlığı bu yöntemi neredeyse bir 'kabusa' çevirecek kadar sinir bozucu olabiliyor. Duş başlığından suyun kesik kesik ve az akmasının önüne geçmek için en doğal ve en etkili yöntemi araştırdık. İşte bu doğal karışım sorunu ortadan kaldırıp duş başlığını kireçten arındırıyor.

Giriş Tarihi: 31.05.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 16:54
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Tıkanmış duş başlığını saniyeler içinde açıyor! Kimyasal olmadan kireci söküp atıyor...
Duş başlığını düzenli bir şekilde temizleseniz dahi bazen kireç kalıntıları kaçınılmaz olabilir... Duş başlığının iç kısmında oluşan kireçten tamamen kurtulmak istiyorsanız bahsedeceğimiz bu doğal yöntemi deneyebilirsiniz. Üstelik kireçten tamamen arındırılmayan duş başlığı zamanla küf ve bakteri içerir. İşte bu gibi durumların önüne geçmek için en etkili tarifi sizlerle paylaşacağız.



MALZEMELER

3 su bardağı bardağı beyaz sirke
2 su bardağı su
Ovalamak için sünger
Bir adet poşet
Temiz bir mutfak fırçası



İlk olarak duş başlığının her yerini (su akan delikler dahil) fırça ile fırçalayın.
Delik olmayan duş başlığının içine sığacak kadar bir poşetin iç kısmına duş başlığını yerleştirin.
Sirke ve suyu poşetin içine doldurun.



Poşetin ağız kısmını bağlayın ancak sıvı ağırlığından poşetin düşme ihtimaline karşı ağız kısmını bantlayabilirsiniz.
Yaklaşık bir saat boyunca duş başlığını bu şekilde bekletin.
Ardından poşeti çıkarın ve son olarak sünger yardımıyla duş başlığının her yerini ovalayın.



Ardından suyla durulayın.
Bu işlemi ayda 2 kez tekrarlamanız tavsiye edilir.

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