Tuvaleti kullanırken yapılan bu hata enfeksiyon sebebi! Meğer sifonu çekerken…

Dışarıda tuvalete girdiğinizde hijyen olarak şüpheyle yaşıyor ve klozet kapağına peçete sermek gibi çeşitli önlemler alıyor olabilirsiniz. Ancak havada asılı olan tehlikeleri biliyor musunuz? Bu tehlikeler maalesef sadece dışarıdaki tuvaletlerde değil evinizde bulunan tuvaletinizde de olabilir. Fakat üzülmeyin bunu önlemek için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var.

KLOZET KAPAĞI AÇIKKEN SİFON ÇEKMEK

Yapılan bazı araştırmalara göre, klozet kapağı açıkken sifonu çektiğinizde idrar ya da dışkıda bulunan bakterilerin, sifonun gücüne bağlı olarak klozetten 25 cm ile 5 m arasında değişebilen mesafede dışarı fırlamasına neden olabiliyor.

Ancak mesafenin net aralığı henüz tam olarak belirlenmemiştir.

Bu durum ise klozetin etrafında bulunan hijyen ürünlerinize (tuvalet kağıdı gibi) sıçrayabileceği anlamına gelir.

Özellikle bu mikrop ve bakteriler sayesinde ishale ve kusmaya neden olabilecek sorunlara meydana gelebilir.