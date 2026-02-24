Vücuttaki geçmeyen ağrıyı hafife almayın! Kemikleri sessizce etkiliyor...



EN SIK KİREÇLENME GÖRÜLÜYOR

En sık görülen eklem hastalıklarından birinin de kireçlenme olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Torun, "Kireçlenme, yaşlanma ya da eklemi zorlayan çeşitli etkenler nedeniyle eklem kıkırdağının zamanla aşınması ve incelmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum genellikle hareketle artan mekanik eklem ağrılarına yol açar. Kıkırdak hasarının olduğu bölgede sınırlı bir iltihap oluşabilse de bu iltihap tüm vücuda yayılmaz. Kireçlenmenin hastalığı tamamen ortadan kaldıran bir ilaç tedavisi bulunmamakla birlikte, uygun tedavi ve yaşam tarzı düzenlemeleriyle şikâyetler kontrol altına alınabilir. Kireçlenme en sık el parmakları, ayak başparmakları, omurga, kalça, diz ve ayak başparmağının tarak kemiğiyle eklem yaptığı bölgeleri tutar" dedi.