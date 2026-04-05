Yaşam biçimindeki o hata kas erimesine davetiye çıkarıyor!

Yaşlanmanın doğal bir süreci olarak görülen kas kaybı, aslında modern hayatın getirdiği hareketsiz alışkanlıklarla birleştiğinde çok daha erken yaşlarda kapıyı çalabiliyor. Uzmanlar, "sarkopeni" olarak bilinen kas erimesinin sadece yaşlılıkla ilgili olmadığını, yanlış beslenme ve durağan bir yaşamın bu süreci tetiklediğini vurguluyor.

AA Giriş Tarihi: 05.04.2026 15:43

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kara, sadece yaşlılığın değil, yaşam biçiminin de kas erimesi ve kronik hastalık riskini artırabildiği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Murat Kara, "sarkopeni"nin bacak ve kol kaslarında ortaya çıkan kas gücü ve performansındaki azalma anlamına geldiğini söyledi. Yaşlıların kasında erime ve fonksiyonlarında düşüşle ilgili olduğuna dikkati çeken Kara, "Sarkopeni, hastalıklarla ve ölümle de ilişkili. O yüzden yaşlanan popülasyonda bu hastalığın önemi giderek artıyor." dedi.

"YAPAY ZEKA ERKEN TANI İÇİN ÖNEMLİ" Kara, Avrupa'da ve Türkiye'de yaşlanan ve vücut kompozisyonu değişen nüfusun arttığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Bunların taranması ve takibinde kullanılan görüntüleme yöntemlerinde özellikle piksel analizlerinde, ultrasonla kas morfolojisini ve kalitesini değerlendirebiliyoruz. Yapay zekayı kullanarak daha detaylı analizlerle kas sağlığı ve kalitesi hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğiz. Hastalığı daha erken tarama, yakalama ve tedavi etmede yapay zekayı kullanıyor olacağız. Çok sayıda hastanın görüntülerini makineye öğretip, yeni hastaların görüntülerini yapay zekayla değerlendireceğiz. Yapay zeka, daha net veriler verebiliyor." Hastalık ne kadar erken yakalanırsa tedavi olanağının fazla olduğuna dikkati çeken Kara, yapay zekanın erken tanı için önemli olduğunu söyledi. Kara, vücut kompozisyonu değişen yaşlanmaya bağlı yağ kütlesinin artıp, kas kütlesi azalan obez, tansiyon, diyabet hastalarının, sağlıksız beslenen ve hareketsiz yaşayanların kas erimesi bakımından risk altında olduğunu dile getirdi.