Yüzyıllardır şifa deposu olarak kullanılıyor! Uzun süre tokluğun sırrı olan o meyve...

'AYVAYI YEMEK' SÖZÜNÜN HİKAYESİ

Gurbette olan ve işçi olarak çalışan ailenin evine hırsız girer. Aile evde yoktur ama çalacak bir şey de yoktur. Hırsız buzdolabına bakar, ayva bulur. Ve ayvaları yemeye başlar. İlk ayvayı yer, tam ikinci ayvayı yiyecekken eve polisler gelir ve hırsız evde suçüstü yakalanır. Hırsız mahkemeye çıkarılır. Hırsız, hakime evden bir şey çalmadığını sadece buzdolabında bulunan ayvaları yediğini, bu sebeple hırsızlık suçundan hüküm yememesi gerektiğini ifade eder. Hakim bu savunmaya göre hırsıza "Eğer ki evde yakalandığında ayvayı yememiş olsaydın sana hırsızlığa teşebbüs suçuna uygun bir şekilde küçük bir ceza verecektim ancak sen evdeki ayvaları yediğin için sana hırsızlık suçundan ceza vereceğim" der ve yüklü bir ceza verir. Hikayeden de anlaşıldığı gibi ayvayı yemek deyimi; kötü bir şey veya büyük bir hata yapanlar için kullanılır. Bir şeyde kabahatli olmayı ifade eder.

FAYDALARI NELER?

Glisemik indeksi düşük olan ayva, kan şekerini çok hızlı yükseltmez. Bu nedenle diyabeti olan veya diyet yapan kişiler de rahatlıkla tüketebilir. Öğünlerde tercih edildiğinde lifli yapısı sayesinde tokluk süresini uzatan bu meyve, bu sayede zayıflamaya da yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamini ve fitokimyasallar bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Demir, bakır ve çinko gibi mineraller içeriğiyle kan dolaşımını artırarak saç diplerine daha bol oksijenin taşınmasına yardımcı olur. Bu da saçları güçlendirir, uzamasına yardımcı olur. Yüksek oranda demir, bakır ve çinko mineralleri içerir, bu sayede kırmızı kan hücrelerinin üretimini artırarak dolaşımda taşınan oksijen miktarını yükseltir. Dokulara daha çok oksijen gitmesiyle daha sağlıklı ve genç bir cilde sahip olunur. Yüksek oranda potasyum içeriğiyle kan basıncını (tansiyonu) düşürmede etkilidir. Ayrıca yine yüksek oranda çözünebilir bir lif olan pektin içeriği kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Haşlanarak tüketilmesi, gaz problemlerini giderir, sindirime yardımcı olur. İçerdiği liflerle bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteren ayva, sindirim sistemi kanalında olumlu etkileri ile inflamatuar bağırsak hastalıklarına yakalanma riskini de azaltır.