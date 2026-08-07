2 Kişilik Futbol Oyunu

1 Oyunculu ve Hızlı Maç Modu Tek oyunculu veya hızlı maç modunda karakterini W, A, S, D ya da Yön Tuşları ile kontrol edebilirsin. Şut çekmek veya aksiyon yapmak için Space (Boşluk) tuşunu kullan. Hareket: W / A / S / D veya Ok Tuşları (↑ ← ↓ →) Şut / Aksiyon: Space (Boşluk) 2 Oyunculu Mod İki oyuncu aynı cihaz üzerinden karşılıklı oynayabilir. Her oyuncu farklı tuşları kullanır. Sol Oyuncu Hareket: W / A / S / D Şut / Aksiyon: F Sağ Oyuncu Hareket: Ok Tuşları (↑ ← ↓ →) Şut / Aksiyon: K Mobil Kontroller Mobil cihazlarda kontrol butonları otomatik olarak ekranda görünür. Oyuncunu hareket ettirmek için yön butonlarına, şut çekmek için ise şut düğmesine dokun. 📱 Oyun mobil cihazlara tamamen uyumludur. Dokun, şutunu çek ve oynamaya başla!