Futbol Beceri Oyunu

Soccer Dash, futbol topunu engellerin ve futbolcuların arasından geçirerek gol atmaya çalıştığınız bir futbol oyunudur. Oyunda sürükleme kontrolleri bulunur. Şutun yönünü belirlemek için topu sürükleyin ve vurmak için bırakın. Sürükleme sırasında oyun ağır çekim moduna geçer, böylece şutun yönünü belirlemek için yeterince zamanınız olur. Oyunun özellikleri: 🧠 Doğru rotayı bulmaya yönelik zekâ geliştirici oynanış 🎯 Tuzaklarla dolu sıra dışı futbol deneyimi 🧩 Ağır çekim tarzı oynanış 🤹‍♀️ Eğlenceli ve yaratıcı animasyonlar Oyunun amacı tüm tuzakları aşarak gol atmaktır. Kontrol için topu kaydırın. Şutun yönünü değiştirin ve topa vurmak için bırakın.