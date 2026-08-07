Futbol Serbest Vuruş Oyunu

Futbol oyunlarının en sevilen türlerinden biri olan frikik oyununda serbest vuruş yeteneklerini göster! Barajın üzerinden veya çevresinden şutunu çek, kaleciyi geç ve topu ağlarla buluştur. Serbest vuruşlarda doğru açıyla nişan al, topa falso ver ve etkili şutlarla gol atmaya çalış. Turnuva modunda zorlu rakiplere karşı mücadele et, başarılı frikiklerle puanlarını artır ve turnuvanın en iyi futbolcusu ol. Nasıl Oynanır? Serbest vuruş kullanmak için mouse ile hedefini belirle ve şutunu çek. Oynamak istediğin oyun modunu seçmek için de mouse'u kullanabilirsin. ⚽ İyi nişan al, frikiğini kullan ve gollerini sıralamaya başla!