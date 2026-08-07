Frikik Çekme Oyunu

⚽ Frikik çek, kaleciyi geç ve topu doksana gönder! Bu eğlenceli frikik oyununda amacın doğru açıyla şut çekerek gol atmak. Barajı aş, kaleciyi yanılt ve topu hedefe gönder. Seviyeler ilerledikçe farklı açılar, daha zorlu kaleciler ve yeni engellerle karşılaşacaksın. Nasıl Oynanır? Topun gideceği yönü belirlemek için fareyle veya parmağınla bir çizgi çiz. Çizdiğin yol, şutunun yönünü ve falsosunu belirler. İyi nişan alarak barajı geçmeye ve kalecinin uzanamayacağı köşelere frikik çekmeye çalış. Her seviyede 3 deneme hakkın var. Kaçırdığın her şutta bir hakkın gider. Tüm haklarını kaybedersen yeniden başlaman gerekir. Başarılı olduğun bölümler ise kaydedilir ve daha sonra kaldığın yerden devam edebilirsin. 🏆 İsabetli frikikler çek, seviyeleri tamamla ve liderlik tablosunda yüksel. Arkadaşlarınla skorlarını karşılaştır ve en iyi frikikçinin kim olduğunu göster!