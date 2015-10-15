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    Oyun 2 Kişilik Oyunları 2 Kişilik Tank Savaşı Oyna

    2 Kişilik Tank Savaşı

    2 Kişilik Oyunları
    2 Kişilik Tank Savaşı OYUNU BAŞLAT
    Tanklarınız ile birbirlerinize karşı labirentler içerisinde savaşlar yapabileceksiz. Tankların fırlatmakta oldukları ateş topları sürekli olarak duvarlara çarparak bumerang gibi rakibinize isabet edebilmektedir. Dikkatli bir şekilde saldırılarınızı yapabilirseniz oyun içerisinde başarılı olabilirsiniz. Oyunun sorunlu bir kısmı savaşta bir taraf kaybettiğinde oyun tekrardan başlaması için sayfayı yenilemeniz gerekecektir. 2 Kişilik Tank Savaşı içerisinnde arkadaşlarınız yada aileniz ile birlikte oynayabilecek olduğunuz savaş oynunda tanklarınızı iyi bir şekilde hareket ettirecek ve eğlenceli vakit geçirebileceksiniz. Savaş Oyunları kategorimizde yer vermiş olduğumuz oyunda başarılar ve iyi eğlenceler diliyor sizleri oyun ile baş başa bırakıyoruz.
    Etiketler: 2 Kişilik Tank Savaşı

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