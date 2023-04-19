T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/345 Esas

KARAR NO : 2023/99

Hırsızlık suçundan SSÇ Batuhan AKSU hakkında yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/02/2023 tarihli ilamı ileneticeten 1 Yıl 1 Ay 10 Gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, adli emanetin 2019/23939 sırasında kayıtlı tempokart ibareli banka kartının müştekiye iadesine karar verilmiş olup, Daho ve Kherıa kızı, 1969 Fransa doğumlu, MÜŞTEKİ FATMA BOUDIA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğedilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TRAJI 50.00 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceğihususuİLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 18.04.2023

Basın No: ILN01816495

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