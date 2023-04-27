T.C. GAZİPAŞA İCRA DAİRESİ

2023/39 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 14:31

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Antalya İli Gazipaşa İlçesi Beyrebucak Mahallesi 123 Ada 1 Parsel sayılı, 5.173,57 mmiktarlı, tarla vasıflı, tamamı borçlu adına kayıtlı taşınmazdır. Geometrik olarak düzensiz yapıdadır. İlçe merkezinden 8 km, denizden 5-6 km, Mersin-Antalya ana asfaltından 7-8 km mesafededir. Taşınmazın yakın çevresinde yoğun bir şekilde bölgeye has zirai yapı ve tesisler mevcut olup bölgede entansif (yoğun) tarım yapılmaktadır. Yakınlarından devlete ait sulama kanalı geçmemekte olup sulama suyu özel imkânlar ile temin edilmektedir. Arazinin kuzeyinden mahalle içi asfalt yol geçmektedir. Taşınmaz önceleri bakımsız kıraç kuru hububat arazisi iken son yıllarda tamamına yakını iş makinesi ile imar ihya edilmiş hafriyat ve teraslama çalışması yapılmış meyve bahçesi olarak düzenlenmiştir. Arazide 2 adet büyük teras şeklinde düzenlenmiştir. Toprak yapısı killi-şiltli, kaba toprak strüktüründe, 1-1,5m derinliğinde açık kahverengi toprak renginde hafif engebeli arazidir. Yer içersinde 5-7 yaş aralığında değişik çeşitte, tanesi 600,00 TL bedelli 225 adet meyve ağacı vardır. Yer içerisinde 84,04 mebatlarında, sıvalı boyalı, elektrik suyu bağlanmış hâlihazırda kullanılır vaziyette ev, 27,84 mebatlarında sıvalı, boyalı, elektrik suyu bağlanmış hâlihazırda kullanılır vaziyette tek katlı ev, 4 metre çapında 3 metre yüksekliğinde 1 adet beton havuz vardır. Fiziki durumları, inşaat alanları, yapı sınıfları, yapı yaklaşık maliyetleri vs. dikkate alındığında tek katlı evin: 285.000 TL, tek katlı küçük evin: 75.000 TL, havuzun: 35.000 TL olmak üzere toplam inşaat değeri 395.000 TL'dir. Arazi değeri=5.173,57mX600.00TL=3.104.142,00TL Meyve ağacı değeri=225 adetX600.00TL=135.000.00TL İnşaat değeri:395.000,00TL Parsel toplamı: 3.634.142,00TLYüzölçümü : 5.173,57 mArsa Payı : TAM İmar Durumu : Belediye sınırları içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında Kıymeti : 3.634.142,00 TL KDV Oranı : %8 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

25/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01820286

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